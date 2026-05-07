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"C ce soir" jeudi 7 mai 2026, les invités reçus par Karim Rissouli sur France 5

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié jeudi 7 mai 2026 115
"C ce soir" jeudi 7 mai 2026, les invités reçus par Karim Rissouli sur France 5

Karim Rissouli vous donne rendez-vous sur France 5 ce jeudi 7 mai 2026 à 22:45 pour un nouveau numéro du magazine "C ce soir". Voici le thème de l'émission et les invités reçus.

"C ce soir" propose un débat d'idées sur l'actualité politique ou sociale du jour avec comme objectif d'éclairer la complexité du monde.

Karim Rissouli reçoit des intellectuels, artistes et protagonistes au centre de l'actualité pour approfondir la réflexion.

Karim Rissouli est entouré de Laure Adler et Arthur Chevallier (le lundi et le mardi) et de Camille Diao et Nathan Devers (le mercredi et le jeudi).

Thème & invités du jeudi 7 mai 2026 :

Poutine  Le crépuscule du pouvoir ?

Il y a une époque, pas si lointaine, où nous parlions de lui presque tous les soirs… Un peu plus de 4 ans après l’invasion russe en Ukraine, Vladimir Poutine fait beaucoup moins la Une de notre actualité, éclipsé par les gesticulations de Donald Trump et par les conséquences d’une autre guerre, au Moyen-Orient…

Et pourtant, il est peut-être plus urgent que jamais de continuer à regarder en direction de Moscou, d’où nous parvient d’ailleurs une petite musique bien différente de celle entendue ces dernières années… Et si Vladimir Poutine était en réalité au crépuscule de son pouvoir ?

Pour en débattre, Karim Rissouli reçoit en plateau :

Veronika Dorman, journaliste à Libération, ex-correspondante à Moscou.

Vincent Jauvert, grand reporter.

Antoine Vitkine, journaliste, écrivain.

Elsa Vidal, éditorialiste géopolitique.

Jacques Rupnik, directeur de recherche au Centre de relations internationales de Sciences Po (CERI), professeur à Sciences Po Paris

Nathalie Loiseau, députée européenne (groupe Renew), ancienne ministre chargée des Affaires européennes.

Dernière modification le jeudi, 07 mai 2026 21:02
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