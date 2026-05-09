"Grands Reportages" : Concours, le podium d'une vie, samedi 9 mai 2026 sur TF1

Samedi 9 mai 2026 à 13:40 dans "Grands Reportages", TF1 diffusera « Concours : le podium d'une vie », un document inédit réalisé par Frédérique Mergey qui suit suit quatre personnes qui participent à un concours, non pas pour la gloire, mais pour réparer leur vie et reprendre confiance en elles.

Certains sont des compétiteurs qui enchaînent les podiums. Mais pour d’autres, un concours est bien plus qu’une évaluation, c’est une opportunité pour prendre une revanche sur la vie.

Les femmes et les hommes que nous avons suivis dans ce "Grands Reportages" vont tenter de prouver leur valeur aux autres mais avant tout à eux-mêmes avec ce secret espoir : se sentir enfin légitime.



En Auvergne, Guillaume est un ancien tourneur fraiseur. À 34 ans, il change de vie pour développer le cake design à la campagne. Pour faire reconnaître son talent, et pour développer l’entreprise qu’il a créée avec sa femme Anastasia, il s’est inscrit à un premier concours national. Pour gagner, il va devoir réaliser un gâteau très complexe, d’après une image générée par l’intelligence artificielle. Il va surtout devoir mettre de côté son complexe d’infériorité, lui qui n’a aucune formation et vient d’un petit village d’Auvergne.



À Annecy, Sharleen, elle, est ce qu’on appelle un prodige. À 15 ans, elle se passionne pour le métier de barber. Elle a convaincu ses parents d’abandonner la filière générale pour se lancer dans l’apprentissage. Impressionné par son talent, son patron Joris a décidé de l’inscrire au prestigieux Barber Trophy, le graal de la profession. Parviendra-t-elle à s'imposer face aux meilleurs français et dans ce milieu très masculin ?



À 44 ans, Jessica souhaite se réconcilier avec son corps. Traumatisée par des propos violents tenus par un ex-compagnon, cette mère de 6 enfants s’est mise au défi de participer à un concours de beauté national, Miss Belle en forme, créé il y a 5 ans pour lutter contre la grossophobie. Plus habituée à s'occuper des autres que d'elle-même, Jessica va devoir sortir de sa zone de confort pour réussir.



Matthieu, 39 ans, va représenter la France au championnat du monde de fromage après avoir été vice-champion national. Cet ancien infirmier a une revanche à prendre sur la vie… il y a 3 ans, sa famille l’a vu s’effondrer après un burn out. Sa femme Virginie compte beaucoup sur ce concours pour lui redonner confiance.



Pour Matthieu comme pour les autres, le concours arrive à un moment charnière. Une victoire pourrait faire basculer leur vie...