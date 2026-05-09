"C à vous" samedi 9 mai 2026, sommaire et invités reçus sur France 5 par Mohamed Bouhafsi

Du lundi au samedi, le magazine "C à vous" fait la part belle à l'actualité la plus diverse avec des invités prestigieux.
Ce rendez-vous incontournable de 19:00 sur France 5 est présenté le vendredi et le samedi par Mohamed Bouhafsi, entouré de son équipe de chroniqueurs.
Voici le sommaire et les invités qui seront reçus ce samedi 9 mai 2026 dans l'émission :
19:00 C à vous
Russie, Chine, Trump : les ennemis de l'Occident
Frédéric Martel, pour son livre "Occidents : enquête sur nos ennemis" aux éditions Plon.
Rafle du "billet vert" : des clichés inédits exhumés 80 ans après les faits
Lior Lalieu du Mémorial de la Shoah et l’historien Jean-Marc Dreyfus reviennent sur cette découverte exceptionnelle.
L'exposition est à retrouver du 10 mai au 31 décembre 2026 au Mémorial de la Shoah.
20:00 C à vous, la suite
Lio pour son album "Geoid party in the sky".
Nathalie Levy pour son podcast "Générations".
Aurélie Valognes pour son nouveau roman : « L'emerveillement » (JC Lattes).