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"C à vous" samedi 9 mai 2026, sommaire et invités reçus sur France 5 par Mohamed Bouhafsi

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié samedi 9 mai 2026 188
"C à vous" samedi 9 mai 2026, sommaire et invités reçus sur France 5 par Mohamed Bouhafsi

Rendez-vous sur France 5 à 19:00 ce samedi 9 mai 2026 pour suivre un nouveau numéro du magazine “C à vous”. Voici le sommaire et les invités qui seront reçus ce soir dans l'émission par Mohamed Bouhafsi.

Du lundi au samedi, le magazine "C à vous" fait la part belle à l'actualité la plus diverse avec des invités prestigieux.

Ce rendez-vous incontournable de 19:00 sur France 5 est présenté le vendredi et le samedi par Mohamed Bouhafsi, entouré de son équipe de chroniqueurs.

Voici le sommaire et les invités qui seront reçus ce samedi 9 mai 2026 dans l'émission :

19:00 C à vous

Russie, Chine, Trump : les ennemis de l'Occident

Frédéric Martel, pour son livre "Occidents : enquête sur nos ennemis" aux éditions Plon.

Rafle du "billet vert" : des clichés inédits exhumés 80 ans après les faits

Lior Lalieu du Mémorial de la Shoah et l’historien Jean-Marc Dreyfus reviennent sur cette découverte exceptionnelle.

L'exposition est à retrouver du 10 mai au 31 décembre 2026 au Mémorial de la Shoah.

20:00 C à vous, la suite

Lio pour son album "Geoid party in the sky".

Nathalie Levy pour son podcast "Générations".

Aurélie Valognes pour son nouveau roman : « L'emerveillement » (JC Lattes).

Dernière modification le samedi, 09 mai 2026 15:35
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