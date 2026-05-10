"13h15 le dimanche" : Demain la veille, une famille face au climat en 2050 ce 10 mai sur France 2

Au sommaire du magazine "13h15 le dimanche" sur France 2 ce 10 mai 2026, « Demain la veille » une série documentaire en 4 épisodes qui imagine notre vie quotidienne dans 25 ans (en 2050) face au réchauffement climatique.

Depuis le XIXe siècle, dès la première révolution industrielle, les femmes et les hommes se sont inquiétés de ses conséquences sur l’environnement. "13h15 le dimanche" se projette dans la vie d'une famille en 2050, quand la situation sera plus critique encore en termes de biodiversité et de climats extrêmes.

Demain la veille

2050, c’est dans un quart de siècle, et c’est déjà demain. C’est aussi l’horizon que la France s’est fixé pour atteindre la neutralité carbone et limiter les effets du réchauffement, comme le recommande le GIEC. Un objectif pressant quand les prix à la pompe montent en flèche et que la guerre de l’énergie fait rage.

Qu’on y parvienne ou non, on sait déjà que les températures monteront encore d’ici 2050. Comment vivrons-nous dans ce monde réchauffé ?

Pour le savoir, les scientifiques élaborent des scénarios complexes à l’échelle mondiale. Mais plus concrètement, comment peut-on raconter le futur d’une famille qui se réunit dans la France de 2050 ?

"13h15 le dimanche" a choisi d’avoir recours à une fiction portée par des comédiens, en sollicitant des climatologues, des ingénieurs et des économistes.

Épisode 1 • Léo, 18 ans

C’est aujourd’hui l’anniversaire de Léo, ainsi que celui de sa cousine Adèle. Ils vont le fêter en famille chez leur grand-mère, Juliette. Mais les repas familiaux peuvent tourner au vinaigre, surtout quand on ne partage pas les mêmes visions et que l’avenir est incertain. On parlera biodiversité et climats extrêmes...

Épisode 2 • Rachel, la maman

Rachel, la mère de Léo, est arrivée en retard, comme souvent. D’autres engagements l’animent, mais ne font pas forcément l’unanimité autour de la table. Un événement imprévu risque de bousculer un équilibre familial déjà précaire.

Épisode 3 • Juliette, la grand-mère

C’est chez Juliette, la grand-mère, qu'a lieu la fête de famille pour les 18 ans d’Adèle et Léo. Ce sera aussi l’occasion de parler de l’avenir de la médecine et de celui de l’énergie.

Épisode 4 • Sophie, la sœur

Depuis le début de cette histoire, il y a un personnage fragile qui se cache, qui fuit la lumière : Sophie. Maintenant que le drame est tout proche, comment va-t-elle réagir ? Quand la catastrophe est programmée, que faut-il faire ?

Une série documentaire réalisée par Florent Muller, Juliette Barrat et Gaël Pouvreau / Columbus.