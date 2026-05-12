"Quotidien" mardi 12 mai 2026, les invités reçus par Yann Barthès sur TMC

Diffusé du lundi au vendredi à 19:25 sur TMC, le magazine "Quotidien" propose une grande session d'information qui mêle humour et impertinence.
Politique française et internationale, médias, culture, sport : tous les sujets sont passés en revue dans "Quotidien".
À chaque émission, l'équipe a carte blanche pour traiter l'actualité à sa façon.
Les invités reçus mardi 12 mai 2026 :
Camille Chamoux, pour le film « Anna et les enfants » le 3 juin 2026 au cinéma.
Les autres invités sont en attente de confirmation par la chaîne. Cet article sera réactualisé entre 18:00 et 18:45.