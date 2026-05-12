recherche
Magazines

"Quotidien" mardi 12 mai 2026, les invités reçus par Yann Barthès sur TMC

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mardi 12 mai 2026 143
"Quotidien" mardi 12 mai 2026, les invités reçus par Yann Barthès sur TMC

Yann Barthès vous donne rendez-vous ce mardi 12 mai 2026 à 19:15 sur TMC pour un nouveau numéro du magazine "Quotidien". Voici les invités qui seront reçus ce soir dans l'émission.

Diffusé du lundi au vendredi à 19:25 sur TMC, le magazine "Quotidien" propose une grande session d'information qui mêle humour et impertinence.

Politique française et internationale, médias, culture, sport : tous les sujets sont passés en revue dans "Quotidien".

À chaque émission, l'équipe a carte blanche pour traiter l'actualité à sa façon.

Les invités reçus mardi 12 mai 2026 :

Camille Chamoux, pour le film « Anna et les enfants » le 3 juin 2026 au cinéma.

Les autres invités sont en attente de confirmation par la chaîne. Cet article sera réactualisé entre 18:00 et 18:45.

Dernière modification le mardi, 12 mai 2026 16:00
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Magazines, Invités des émissions, Mardi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;C à vous&quot; mardi 12 mai 2026, sommaire & invités reçus par Anne-Elisabeth Lemoine sur France 5

"C à vous" mardi 12 mai 2026, sommaire & invités reçus par Anne-Elisabeth Lemoine sur France 5

12 mai 2026 - 15:29

Sur le même thème...

&quot;C à vous&quot; mardi 12 mai 2026, sommaire & invités reçus par Anne-Elisabeth Lemoine sur France 5

"C à vous" mardi 12 mai 2026, sommaire & invités reçus par Anne-Elisabeth Lemoine sur France 5

12 mai 2026 - 15:29

A ne pas manquer...

&quot;La grande librairie&quot; mercredi 13 mai 2026, les invités reçus par Augustin Trapenard sur France 5

"La grande librairie" mercredi 13 mai 2026, les invités reçus par Augu…

11 mai 2026 - 15:17 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...