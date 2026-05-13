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"Ça commence aujourd'hui" mercredi 13 mai 2026, sommaire et invités reçus par Faustine Bollaert sur France 2

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mercredi 13 mai 2026 153
"Ça commence aujourd'hui" mercredi 13 mai 2026, sommaire et invités reçus par Faustine Bollaert sur France 2

Ce mercredi 13 mai 2026 à 13:55 sur France 2, retrouvez Faustine Bollaert dans deux numéros du magazine "Ça commence aujourd'hui" dont voici les thèmes et les invités.

Chaque jour, Faustine Bollaert accueille sur le plateau de "Ça commence aujourd'hui" des hommes et des femmes qui évoquent des événements marquants de leur existence, pour permettre à d'autres d'avancer dans leur parcours : un rendez-vous positif et optimiste.

13:55 Famille d'accueil : des liens si forts !

Ouvrir sa porte à un enfant qui n'est pas le sien, c'est bien plus qu'offrir un toit ; c'est entamer une aventure humaine où la générosité se mêle au quotidien. Si la mission première d'une famille d'accueil est d'apporter stabilité et sécurité, ce sont les attaches invisibles qui se tissent au fil des jours qui marquent véritablement les esprits.

15:05 Original, méconnu, dangereux : ils nous font découvrir leur métier

Faustine Bollaert accueille trois invités qui exercent un métier dont vous n'avez peut-être jamais entendu parler.

Serge a toujours été fasciné par le ciel. Petit, il passe des heures à le regarder. Les orages ne lui font pas peur, contrairement aux autres enfants de son âge, et rédige même ses premiers bulletins météo à huit ans. Plus tard, son rêve d'enfant se réalise, il en fait son métier et devient chasseur d'orage. Cet ingénieur agronome est en fait reporter climatique de terrain. Pour transmettre son goût pour cet univers méconnu, Serge Zaka a écrit un livre "Orages sur le climat".

Patrick est dresseur d'animaux et entomologiste. Cet expert joue un rôle crucial en identifiant les nuisibles, en comprenant leur comportement et en développant des stratégies efficaces pour les contrôler. Grâce à son expertise, il contribue à la préservation de l’environnement et à la protection de la santé publique. Il a également contribué à plusieurs films pour manipuler insectes et animaux, notamment dans "L'Ours" de Jean-Jacques Annaud. Ours, jaguars, bonobos ou insectes, ce passionné n'a aucune limite et nous livre ses différentes expériences.

Marion est scaphandrière. Elle effectue des travaux sous-marins.

Dernière modification le mercredi, 13 mai 2026 08:54
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