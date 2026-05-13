"28 minutes" mercredi 13 mai 2026, sommaire et invités reçus par Élisabeth Quin sur Arte

Élisabeth Quin vous donne rendez-vous à 20:05 sur Arte ce mercredi 13 mai 2026 pour un nouveau numéro de "28 minutes", le rendez-vous quotidien consacré à l’actualité et au débat.

Avec curiosité, vivacité et humour, Élisabeth Quin s'empare chaque soir de l’actualité, accompagnée, du lundi au jeudi, par Benjamin Sportouch, Anna N'Diaye, Marie Bonnisseau et Xavier Mauduit.

Au programme, les rubriques "Le profil idéal" de Gaël Legras, "Mise au point" de Sandrine Le Calvez et "Entendu" de Thibaut Nolte.

Au sommaire ce mercredi 13 mai 2026 :



L’histoire d’un arbre, de la forêt à sa transformation en fauteuil

"Histoires d’un arbre" (Éditions du Seuil) est un roman graphique dans lequel Mathias Bonneau, lui-même bûcheron, raconte le projet mené par quatre amis passionnés de bois : un bûcheron, un scieur, un designer et un ébéniste. Ensemble, ils suivent toutes les étapes de la transformation d’un hêtre, issu d’une forêt du Tarn, en fauteuil. Mêlant textes explicatifs, schémas, dessins et conseils pratiques, l’ouvrage retrace le parcours du bois : de l’abattage de l’arbre à son sciage en planches, jusqu’à sa fabrication en mobilier.

Hantavirus : les autorités ont-elles raison d’en faire autant ?

Le monde pourrait-il à nouveau connaître une pandémie ? Après l’évacuation des passagers du bateau de croisière "MV Hondius", où trois cas mortels d’hantavirus ont été recensés ces dernières semaines, le patron de l'OMS dit prendre la situation “très au sérieux”. Près de 150 passagers et membres d’équipage de différentes nationalités sont rentrés dans leurs pays, encadrés par des mesures sanitaires.

Donald Trump en Chine: le président américain plus que jamais affaibli face à Xi Jinping ?

Donald Trump est attendu ce mercredi en Chine pour une visite d’État jusqu’à vendredi, la première d’un président américain depuis 2017. Au programme : commerce, droits de douane et intelligence artificielle, avec l’objectif pour Washington de rééquilibrer les relations économiques entre les deux pays. Dix-sept grands patrons américains accompagnent le président, dont Elon Musk.

Xavier Mauduit nous parle des premiers habitants d'Australie, les Aborigènes, venus d'Asie du Sud-Est il y a plus de 40 000 ans.

Marie Bonnisseau révèle qu’une marque de chips passe au packaging en noir et blanc à cause de la guerre au Moyen-Orient.