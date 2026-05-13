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"C ce soir" mercredi 13 mai 2026, les invités reçus par Karim Rissouli sur France 5

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mercredi 13 mai 2026 325
"C ce soir" mercredi 13 mai 2026, les invités reçus par Karim Rissouli sur France 5

Karim Rissouli vous donne rendez-vous sur France 5 ce mercredi 13 mai 2026 à 22:35 pour un nouveau numéro du magazine "C ce soir". Voici le thème de l'émission et les invités reçus.

Quand les idées éclairent l'actualité et la complexité du monde… "C Ce Soir" propose un débat d'idées sur l'actualité politique et/ou sociale du jour.

Karim Rissouli reçoit des intellectuels, artistes et protagonistes au centre de l'actualité pour approfondir la réflexion.

Karim Rissouli est entouré de Laure Adler et Arthur Chevallier (le lundi et le mardi) et de Camille Diao et Nathan Devers (le mercredi et le jeudi).

Thème & invités du mercredi 13 mai 2026 :

Trump - Xi Jinping  Le combat du siècle ?

C’est la visite de tous les superlatifs : “Le choc des titans”, “la rencontre de deux géants”, “la bataille du siècle”… Autant d’expressions employées pour qualifier le voyage de Donald Trump en Chine, première visite officielle d’un président américain sur place depuis 9 ans…

Un événement donc, sur fond de guerre commerciale entre les deux pays, de guerre technologique et de guerre tout court au Moyen-Orient, où la Chine est un allié essentiel des Iraniens…

Pour en débattre, Karim Rissouli reçoit :

Léonie Allard, chercheuse non résidente au Centre Europe de l’Atlantic Council, spécialiste des relations transatlantiques et des rivalités de puissance US-Chine.

Pierre Haski, journaliste, éditorialiste géopolitique à France Inter, président du conseil d'administration de Reporters sans Frontières.

Florian Louis, historien, docteur de l’École des Hautes Etudes en sciences sociales (EHESS), membre de la rédaction de la revue Grand Continent.

Frédéric Martel, journaliste, professeur à l'Université des arts de Zurich (ZHdK), producteur de l'émission "Soft Power" sur France Culture.

Caroline Puel, journaliste spécialiste de la Chine, écrivaine, professeure au lycée Sud Médoc La Boétie.

Dernière modification le mercredi, 13 mai 2026 20:17
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