"Grands reportages" : Vivement la retraite ! dimanche 17 mai 2026 sur TF1

Dimanche 17 mai 2026 à 13:40 dans "Grands Reportages", TF1 diffusera « Vivement la retraite ! » un document inédit réalisé par Frédérique Mergey.

Chaque année en France, environ 800 000 personnes prennent leur retraite. Après plus de 42 ans passés à travailler, beaucoup rêvent à ce qu'ils vont pouvoir faire de ce repos bien mérité. Certains s'inquiètent aussi : comment occuper tout ce temps libéré, conserver une vie sociale, ou se sentir toujours utile ? Réussir cette transition vers une autre vie n'est pas toujours simple.

Pendant un an, les équipes de Grands Reportages ont filmé les premiers pas de jeunes retraités... entre espoirs et désillusions, joies et galères, tous vont vivre une année charnière.

Daniel, 62 ans, va prendre sa retraite en même temps que sa femme Martine, 64 ans. Le couple s'est rencontré au travail, dans un hypermarché de Montpellier, il y a 23 ans. Habitués aux horaires à rallonge de la grande distribution, et n'ayant que peu de jours de repos ensemble, sauront-ils s'adapter à ce changement de rythme radical, pour eux-même et pour leur couple ?

À 64 ans, Evelyne a déjà repoussé de deux ans son départ à la retraite. Responsable financière d'une PME à Marmande, elle a toujours vécu pour son travail, tout comme son mari Serge, un maraîcher de 70 ans. Persuadée que Serge ne s'arrêtera jamais, Evelyne est terrifiée par cette nouvelle vie qui l'attend.

Laurence, au contraire, n'a pas attendu l'âge de la retraite pour anticiper sa nouvelle vie : à 62 ans, cette directrice marketing est déjà bénévole dans 6 associations différentes ! "Je déteste le mot retraite ! Aujourd'hui, j'apporte à la société autrement, mais en aucun cas je ne me retire de quoi que ce soit. Je passe à une autre phase de vie." Grand-mère de très jeunes enfants, et retraitée hyperactive, arrivera-t-elle à tout mener de front ?

Pour beaucoup, la retraite est aussi synonyme de baisse de revenus. À 65 ans, Guy n'aura pas les moyens de conserver sa maison d'hôte en Vendée. Alors, il a eu une idée : convaincre d'autres jeunes retraités de le rejoindre pour une collocation entre séniors : "Il y a des gens qui vont dire que c'est utopique d'avoir cette idée-là. Moi j'ai envie d'y croire !".