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"Enquête d'action" en immersion avec les Gendarmes de Cannes, vendredi 22 mai 2026 sur W9

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mercredi 20 mai 2026 180
"Enquête d'action" en immersion avec les Gendarmes de Cannes, vendredi 22 mai 2026 sur W9

Vendredi 22 mai 2026 à 21:25 sur W9, Marie-Ange Casalta présentera un numéro inédit du magazine "Enquête d'action" qui a suivi le quotidien des forces de l'ordre sur la Côte d'Azur pendant la haute saison estivale.

« On ne peut pas se permettre n’importe quoi sur la Côte d’Azur. » Gendarme à la compagnie de Cannes, le capitaine Cyrille est intransigeant. Pas question de laisser la délinquance ternir l’image de ce joyau touristique connu dans le monde entier. L’été, la population de la région triple et les interventions s’envolent : plus de 2 000 en seulement trois mois.

À Villeneuve-Loubet, après un dîner trop arrosé, un homme s’en prend violemment à sa femme et sa belle-famille avant de disparaître dans la nature. Quatre adultes sont blessés sous les yeux des enfants. Le maréchal des logis Raphaël et ses collègues n’ont qu’une priorité : retrouver et interpeller le suspect au plus vite.

En patrouille, l'adjudant Vincent repère une camionnette blanche. Son conducteur est loin d’imaginer les conséquences de ce contrôle. S’il affirme avoir récupéré son permis après une suspension, les vérifications prouvent le contraire. Pire encore, le test salivaire se révèle positif au THC… En France, un accident mortel sur cinq implique un conducteur sous stupéfiants.

En mer, Patrice se lance dans une opération de sauvetage : un bateau coule près de l’île Sainte-Marguerite. Au milieu d’une multitude d’embarcations, il peine à repérer le navire en détresse. Lorsqu’ils le retrouvent enfin, seule la proue émerge encore. Pourtant, la mer est calme... Alors que s’est-il passé ? Et surtout, où sont les passagers ?

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