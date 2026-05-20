Gad Elmaleh sera le prochain invité des "Rencontres du Papotin" le 6 juin 2026 sur France 2

Toute la rédaction du Papotin vous donne rendez-vous sur France 2 samedi 6 juin 2026 à 20:30 pour une interview sans filtre de l'humoriste et comédien Gad Elmaleh.

Ce magazine d’interviews atypiques proposé par Éric Toledano et Olivier Nakache, réalisé par Henri Poulain, reprend l’ADN du journal Le Papotin, dont la rédaction (40 à 50 jeunes) est composée de journalistes, non professionnels, porteurs de troubles du spectre autistique.

Dans chaque émission, une personnalité singulière est interviewée sans filtre et sans animateur vedette. Les règles du jeu sont simples : « On peut tout dire au Papotin, mais, surtout, tout peut arriver ! ».

Gad Elmaleh face à la rédaction du Papotin

Humoriste et comédien parmi les plus populaires de sa génération, Gad Elmaleh a marqué le public avec son sens de l’observation, son humour sensible et son goût du partage.

Pour ce nouveau numéro des Rencontres du Papotin, il a accepté de rencontrer l’ensemble de la rédaction du journal atypique.

Une émission joyeuse, touchante et pleine de complicité, fidèle à l’esprit du Papotin !