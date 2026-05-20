"28 minutes" mercredi 20 mai 2026, sommaire et invités reçus par Élisabeth Quin sur Arte

Élisabeth Quin vous donne rendez-vous à 20:05 sur Arte ce mercredi 20 mai 2026 pour un nouveau numéro de "28 minutes", le rendez-vous quotidien consacré à l’actualité et au débat.

Avec curiosité, vivacité et humour, Élisabeth Quin s'empare chaque soir de l’actualité, accompagnée, du lundi au jeudi, par Benjamin Sportouch, Anna N'Diaye, Marie Bonnisseau et Xavier Mauduit.

Au programme, les rubriques "Le profil idéal" de Gaël Legras, "Mise au point" de Sandrine Le Calvez et "Entendu" de Thibaut Nolte.

Au sommaire ce mercredi 20 mai 2026 :



À la vie, à la mort : le chant d’amour de Siri Hustvedt pour son défunt mari Paul Auster

Siri Hustvedt a passé plus de quarante années aux côtés de Paul Auster, célèbre écrivain américain, connu notamment pour sa “Trilogie new-yorkaise”. Elle-même écrivaine et essayiste, elle se confie dans “Ghost Stories” (éditions Gallimard) sur la relation si particulière qu’elle entretenait avec l’être aimé, décédé en avril 2024 d’un cancer des poumons. Siri Hustvedt a commencé l’écriture de ce livre "environ deux semaines" après la disparition de Paul Auster. Les mots apparaissaient comme une nécessité pour traverser la douleur et la perte : “C’était une tentative de renaissance.”

Donald Trump puis Vladimir Poutine à Pékin : l’empire du Milieu est-il redevenu le centre du monde ?

Après Donald Trump du 13 au 15 mai, c’est au tour de Vladimir Poutine de fouler le tapis rouge chinois cette semaine. La visite diplomatique américaine a été très symbolique puisque la précédente remontait à 2017. Du côté de Vladimir Poutine, la tonalité est différente, le président russe effectuant sa 25e visite à son homologue chinois. Ce dernier a mis en avant leur “coordination stratégique avec une persévérance inébranlable”. En moins d’une année, Xi Jinping a accueilli une dizaine de leaders internationaux, comme la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, ou encore le premier ministre indien, Narendra Modi. Comment analyser la centralité de la Chine dans un monde marqué par de multiples crises ?

Le Loto fête ses 50 ans, l’occasion pour Xavier Mauduit de nous raconter son histoire.

Marie Bonnisseau s’intéresse à l’annonce du ministre de l’Éducation nationale, Edouard Geffray, qui souhaite fixer un âge minimal pour se présenter au baccalauréat.