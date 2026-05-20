"Complément d'enquête" sur le business de vos kilos, jeudi 21 mai 2026 sur France 2

Jeudi 21 mai 2026 à 23:00, Tristan Waleckx présentera sur France 2 un nouveau numéro de "Complément d'enquête" qui aura pour thème « Trafic, business et fausses promesses : vos kilos valent de l’or ! ».

Commercialisée sous les noms de Wegovy, Ozempic ou Mounjaro, cette molécule coupe la faim, avec à la clé des pertes de poids spectaculaires. Des traitements anti-obésité qui représentent un enjeu financier colossal, mais posent de nombreuses questions...

C’est une molécule qui promet de faire des miracles, une simple injection chaque semaine qui pourrait changer la vie de millions de Français. Commercialisés sous les noms de Wegovy, Ozempic ou Mounjaro, ces médicaments coupent la faim, avec à la clé des pertes de poids spectaculaires comme celle de Nicolas qui a accepté d’en témoigner : près de 75 kilos de moins en quatre ans.

Un marché parallèle

En France, ces traitements anti-obésité ont été mis en vente en pharmacie à l’automne 2024 sans remboursement par la Sécurité sociale. Résultat : une médecine à deux vitesses et le développement d’un marché parallèle.

Trafic de médicaments revendus sous le manteau à des prix exorbitants ou encore escrocs qui vont jusqu’à usurper l’identité de médecins sur les réseaux sociaux : les journalistes ont enquêté et recueilli des témoignages édifiants de victimes de ces dérives.

Course aux profits ?

Ils racontent aussi les coulisses des intenses négociations qui opposent depuis des mois les laboratoires pharmaceutiques et les pouvoirs publics pour s’accorder sur un tarif avant tout remboursement par la Sécurité sociale. L’enjeu financier est colossal pour les caisses de l’État. Les industriels demandent-ils un juste prix ou se sont-ils lancés dans une course aux profits ?

Des risques pour la santé ?

Enfin, direction les États-Unis où les traitements anti-obésité font désormais partie de la vie quotidienne de très nombreux Américains. Mais là-bas, certains patients, atteints de troubles digestifs ou visuels graves, affirment que ces médicaments les ont rendus malades et attaquent en justice. Des accusations que les laboratoires pharmaceutiques visés contestent, rappelant que leurs médicaments ont été évalués et approuvés par les autorités de santé américaines. Ces molécules présentent-elles de véritables risques pour la santé ?

"Complément d’enquête" sur un traitement plein d’espoir, mais aussi un gigantesque marché qui pourrait potentiellement concerner plus d’un milliard de personnes obèses dans le monde.

Une enquête de Nathalie Sapena, Thomas Guéry, Giona Messina, Elouen Martin et Lucie Dulois.