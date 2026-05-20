"C ce soir" à Cannes mercredi 20 mai 2026, les invités reçus par Karim Rissouli sur France 5

Mercredi 20 mai 2026 à 22:35 sur France 5, Karim Rissouli présentera un nouveau numéro du magazine "C ce soir". Voici le thème de l'émission et les invités reçus.

À l'occasion du 79ème Festival de Cannes, Karim Rissouli, entouré de Laure Adler et Camille Diao, propose une émission quotidienne dédiée à l'actualité de cette manifestation internationale.

Pendant une heure et en public, les films présentés lors de cette édition 2026 ainsi que les enjeux culturels du festival sont au centre du débat.

Les invités reçus par Karim Rissouli :

Christophe Honoré, réalisateur du film « Mariage au goût d’orange » accompagné de ses acteurs Paul Kircher et Malou Khebizi. Film présenté hors-compétition.

Aitana Sánchez-Gijón, Barbara Lennie et Victoria Luengo, actrices dans « Autofiction », film qui met en abyme le processus de création douloureux d’un cinéaste qui est un peu le double d’Almodovar à l’écran.

Hélène Rosselet Ruiz, réalisatrice du film « Le Triangle d’Or », long-métrage très politique qui nous plonge dans l’hôtel particulier parisien d’un riche prince saoudien, il y est question de de domination, de rapports de classe et aussi de sororité…