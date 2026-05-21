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"Ça commence aujourd'hui" jeudi 21 mai 2026, sommaire et invités reçus par Faustine Bollaert sur France 2

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié jeudi 21 mai 2026 179
"Ça commence aujourd'hui" jeudi 21 mai 2026, sommaire et invités reçus par Faustine Bollaert sur France 2

Ce jeudi 21 mai 2026 à 13:50 sur France 2, retrouvez Faustine Bollaert dans deux numéros du magazine "Ça commence aujourd'hui" dont voici les thèmes et les invités.

Chaque jour, Faustine Bollaert accueille sur le plateau de "Ça commence aujourd'hui" des hommes et des femmes qui évoquent des événements marquants de leur existence, pour permettre à d'autres d'avancer dans leur parcours : un rendez-vous positif et optimiste.

13:55 Infidélité : ils ont été dénoncés !

15:05 Infanticides : c'est pour se venger que leur ex-compagnon a tué leur enfant

L'émission d'aujourd'hui aborde un sujet sensible : l'assassinat d'enfants par d'ex-compagnons.

Le 29 octobre 2023, le mari de Lucile, gendarme, a tué leurs 3 filles avant de se suicider. Lucile avait décidé de demander le divorce le 15 février 2023... Ce qu’il n’a pas du tout accepté.

Mélanie a perdu sa fille, Louise, le 24 mars 2024. 1 an après, il était important pour elle de venir rendre hommage à sa fille. Louise a été assassinée par son père, avant qu’il ne se donne lui-même la mort.

Après plus de 15 ans de mariage, Séverine s'est séparée de son mari. Mais cette rupture a fait sombrer son ex dans une profonde dépression, et son état psychologique s’est dégradé au point qu’il veuille en finir : après avoir donné des somnifères à ses enfants, il a mis le feu à la maison pour se suicider avec eux.

Des témoignages forts pour éviter que de tels drames se reproduisent.

Dernière modification le jeudi, 21 mai 2026 09:34
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