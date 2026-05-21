"Échappées belles" dans les Hauts-de-France, samedi 23 mai 2026 sur France 5

Samedi 23 mai 2026 à 21:05, France 5 diffusera un nouveau numéro du magazine "Échappées belles" dans lequel Jérôme Pitorin vous emmènera dans les Hauts-de-France.

Bienvenue dans les Hauts-de-France ! Ici s’offre une terre fière et attachante, façonnée par son histoire ouvrière et son sens de la convivialité. Moins fréquentée que d’autres régions, elle cache pourtant une richesse insoupçonnée : celle des hommes et des femmes qui la font vibrer au quotidien. Un Nord que l’on croit connaître, mais qui étonne toujours par la diversité de ses paysages, de ses traditions et de ses savoir-faire.

Au fil de son voyage, Jérôme Pitorin plonge dans ces Hauts-de-France méconnus, vivants, chaleureux et inattendus. Il découvre une région remplie de trésors que ses habitants chérissent et partagent : des terrils désormais couverts de nature témoins du passé minier, des majorettes qui perpétuent un folklore populaire et joyeux, et des estaminets où l’on partage une bière comme on partage une histoire.

À travers ces rencontres, l’émission dresse le portrait d’un Nord chaleureux, solidaire et profondément attaché à ses racines. Un territoire insoupçonné, loin des clichés, qui s’affirme par la force de ses habitants et leur volonté de partager ses traditions.

À la suite de cet inédit, France 5 rediffusera "Échappées belles - Guyane, un nouvel eden".