"Grands reportages" : C'est la fête au village ! samedi 23 mai 2026 sur TF1

Samedi 23 mai 2026 à 13:40 dans "Grands Reportages", TF1 diffusera « C'est la fête au village ! » un document inédit réalisé par Charlotte Notteghem qui va vous faire découvrir l'engagement et de la passion des bénévoles qui font vivre les villages et les campagnes françaises à travers l'organisation d'événements culturels, festifs et traditionnels.

Chaque année en France, des milliers de fêtes, festivals ou spectacles font vibrer nos villages. Derrière ces moments de joie : des bénévoles passionnés prêts à y consacrer des semaines et parfois des mois.

Les équipes de "Grands Reportages" ont suivi ces passionnés qui, par amour pour leur territoire, transforment leurs communes en scènes de ferveur.

En Normandie, dans le petit village de Briouze, depuis 30 ans, une bande d'amis organise "Art Sonic", un festival de musique. Parti de rien c'est aujourd'hui l'un des plus grands festivals de la région avec plus de 20 000 spectateurs et 1,5 million d'euros de budget. Le village compte 1500 habitants...le festival, 650 bénévoles. Autant dire presque tout le village. "C'est notre bébé en fait, c'est notre projet de cœur. Et donc c'est pour ça qu'on est attaché à ce festival" s'enthousiasme Mickael, bénévole de la première heure. Mais cette année la météo ne va pas les aider...les bénévoles vont devoir s'impliquer plus que jamais pour maintenir la réputation qui a fait le succès de leur festival.

À Oloron-Sainte-Marie, dans le Béarn, c'est une toute autre animation qui agite le village quelques jours par an : la fête de la garbure et son championnat du monde. A leur tête, dix retraités qui se battent pour sauver cette soupe séculaire et séduire la jeunesse. Cette année ils se sont fixé un objectif ambitieux : décrocher une reconnaissance à l'UNESCO afin que ce patrimoine culinaire ne tombe pas dans l'oubli. "Si on bataille autant c'est pour qu'elle soit reconnue universellement. Quand on parlera de la garbure, on parlera du Béarn, et de la ville d'Oloron-Sainte-Marie, C'est ça le but finalement" assure Françoise, présidente de la confrérie de la garbure.

Enfin en Bretagne, à Le Châtellier, une famille mobilise tout le village pour un spectacle son et lumière retraçant 11 siècles d'histoire. Avec 100 comédiens amateurs et peu de moyens, ils espèrent attirer 700 spectateurs chaque soir. "C'est sympa de voir autant de personnes dans le petit village du Chatelier. Ça permet de faire connaître l'histoire de notre région grâce au spectacle et montrer que ça peut bouger et qu'il y a des choses à faire par ici." se réjouit Tiphaine, comédienne bénévole.

Qu'ils soient une famille, des amis d'enfance ou une bande de copains, tous ensemble, ils s'engagent pour faire vivre leurs villages et bien au-delà...nos campagnes !