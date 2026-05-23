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"Au bout de l'enquête" : L'affaire Mayeul Gaden samedi 23 mai 2026 sur France 2

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié samedi 23 mai 2026 276
"Au bout de l'enquête" : L'affaire Mayeul Gaden samedi 23 mai 2026 sur France 2

Samedi 23 mai 2026 à 14:05 sur France 2, Marie Drucker vous proposera de découvrir un numéro inédit du magazine "Au bout de l'enquête" consacré à l'affaire Mayeul Gaden.

"Au bout de l'enquête : la fin du crime parfait ?" s’intéresse aux « Cold case ». Des affaires classées, réputées insolubles, qui ont parfois résisté près de 50 ans à la ténacité des enquêteurs avant qu’un indice oublié, un témoignage inespéré ou une expertise scientifique innovante permette d’en confondre les coupables.

14:05  Affaire Mayeul Gaden, équipée macabre (inédit)

Décembre 2012. Une jeune femme se présente au commissariat de Grasse, dans le Var. Les révélations qu’elle fait vont stupéfier et horrifier les policiers.

Quatorze mois plus tôt, Mayeul Gaden, 20 ans, aurait été assassiné par plusieurs de ses amis dans des conditions particulièrement sordides. Au départ incrédules, les enquêteurs vont vérifier ses déclarations. Et découvrir que la jeune femme ne mentait pas...

Un film de Virginie Selvetti.

Aux côtés de Marie Drucker, Alain Bauer, professeur de criminologie, apporte sur chaque affaire un éclairage technique, psychologique, sociologique ou historique pour comprendre les procédés mis en œuvre au cours de l’enquête, mais aussi ses enjeux et ses répercussions.

Dernière modification le samedi, 23 mai 2026 10:08
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