"13h15 le samedi" : Le goût de la mer avec Monique Poulet sur France 2 ce 23 mai 2026

Au sommaire du magazine "13h15 le samedi" ce 23 mai 2026 sur France 2, « Le goût de la mer » un reportage sur algues comestibles, parfois appelées « légumes de la mer », et des personnes qui œuvrent à les faire connaître.

Depuis plus de trente ans, dans la baie de Roscoff, Monique Poulet exerce un métier passion, la récolte des légumes de mer. Des produits riches en nutriments que le chef étoilé Nicolas Conraux cuisine avec cœur, au plus près de son terroir.

"13h15 le samedi" met en lumière une histoire de passion contre vents et marées. Elle ne compte pas ceux qui ont tenté de la dissuader, mais Monique Poulet s'est accrochée : elle récolte les légumes de la mer depuis plus de trente ans dans la baie de Roscoff. Un métier physique par tous les temps et une passion qu'elle partage avec Nicolas Conraux, chef étoilé dans le Finistère Nord.

Goémon, laitue de mer, dulse, wakamé...

Goémon, laitue de mer, dulse, wakamé, il sublime ces aliments excellents pour la santé mais dont les saveurs sont souvent méconnues. Les algues, ce sont une passion mais surtout un combat pour l'écrivain Vincent Doumeizel, auteur de « La Révolution des algues » : pour lui, elles représentent même l’avenir de notre planète qui est en jeu...

Un document signé Stéphane Dépinoy avec Benjamine Jeunehomme et Clément Magnin.