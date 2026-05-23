Dimanche 24 mai 2026 à 19:30 sur TF1, l"écrivain Boualem Sansal sera l'invité du « Portrait de la Semaine » d'Audrey Crespo-Mara dans le magazine "Sept à Huit".

Le 16 novembre 2024, sa vie bascule. Boualem Sansal est arrêté à l'aéroport d'Alger puis condamné à cinq ans de prison. Il sera libéré un an plus tard.

Dans son livre « La Légende », il raconte son année de détention, les conditions de sa libération et les polémiques nées depuis en France. Boualem Sansal étant accusé de radicalisation identitaire. Il s’explique sur ce sujet pour la première fois.

Boualem Sansal est « Le Portrait de la Semaine » d’Audrey Crespo-Mara, dimanche 24 mai à 19:30 sur TF1 et en streaming sur TF1 INFO et TF1+.