recherche
Magazines

Boualem Sansal invité du « Portrait de la Semaine » d'Audrey Crespo-Mara dimanche 24 mai 2026 sur TF1 (vidéo)

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié samedi 23 mai 2026 167
Boualem Sansal invité du « Portrait de la Semaine » d'Audrey Crespo-Mara dimanche 24 mai 2026 sur TF1 (vidéo)

Dimanche 24 mai 2026 à 19:30 sur TF1, l"écrivain Boualem Sansal sera l'invité du « Portrait de la Semaine » d'Audrey Crespo-Mara dans le magazine "Sept à Huit".

Le 16 novembre 2024, sa vie bascule. Boualem Sansal est arrêté à l'aéroport d'Alger puis condamné à cinq ans de prison. Il sera libéré un an plus tard.

Dans son livre « La Légende », il raconte son année de détention, les conditions de sa libération et les polémiques nées depuis en France. Boualem Sansal étant accusé de radicalisation identitaire. Il s’explique sur ce sujet pour la première fois.

Boualem Sansal est « Le Portrait de la Semaine » d’Audrey Crespo-Mara, dimanche 24 mai à 19:30 sur TF1 et en streaming sur TF1 INFO et TF1+.

Dernière modification le samedi, 23 mai 2026 11:49
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Magazines, Invités des émissions, Dimanche
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Enquête Exclusive&quot; dimanche 24 mai 2026 sur M6, sommaire du magazine

"Enquête Exclusive" dimanche 24 mai 2026 sur M6, sommaire du magazine

23 mai 2026 - 11:31

Sur le même thème...

&quot;Enquête Exclusive&quot; dimanche 24 mai 2026 sur M6, sommaire du magazine

"Enquête Exclusive" dimanche 24 mai 2026 sur M6, sommaire du magazine

23 mai 2026 - 11:31

A ne pas manquer...

&quot;Quelle époque !&quot; samedi 23 mai 2026, les invités reçus par Léa Salamé sur France 2

"Quelle époque !" samedi 23 mai 2026, les invités reçus par Léa Salamé…

22 mai 2026 - 18:39 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...