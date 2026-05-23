"28 minutes" samedi 23 mai 2026, sommaire et invités reçus par Renaud Dély sur Arte

Renaud Dély vous donne rendez-vous à 20:05 sur Arte ce samedi 23 mai 2026 pour un nouveau numéro de "28 minutes", le rendez-vous quotidien consacré à l’actualité et au débat.

Chaque week-end, Renaud Dély reprend le flambeau pour "Le club" du vendredi, avec à ses côtés Frédéric Says, Marjorie Adelson et David Castello-Lopes, et l'édition du samedi, en compagnie de Valérie Brochard, Jean-Mathieu Pernin et Natacha Triou.

Ce samedi, Renaud Dély décrypte l’actualité en compagnie des clubistes :

Karima Brikh, éditorialiste à Radio-Canada dans l’émission Zone Info,

Juan Jose Dorado, correspondant espagnol à Paris,

Rima Abdul Malak, directrice du quotidien libanais L’Orient-Le Jour,

Patrick Chappatte, dessinateur de presse.

Au sommaire de l'émission :

Flotille pour Gaza, peine de mort, torture : l’extrême droite, boulet de Netanyahou ?

Benyamin Netanyahou a condamné les images diffusées par son ministre de la Sécurité nationale montrant des militants pro-Palestiniens d'une nouvelle flottille pour Gaza, humiliés et ligotés. Ces scènes, ajoutées aux accusations de torture de détenus palestiniens et à l’entrée en vigueur de la peine de mort pour certains Palestiniens, accentuent les critiques du gouvernement israélien et les dérives de sa coalition d’extrême droite.

Affaire Patrick Bruel : faut-il boycotter les artistes avant une décision de justice ?

Patrick Bruel est visé par au moins une dizaine de plaintes pour violences sexuelles en France et Belgique. Trois de ses concerts prévus au Canada sont annulés, tandis qu'en France plusieurs responsables politiques appellent à son retrait temporaire de la scène.

Renaud Dély reçoit María Isabel Ospina, réalisatrice et autrice, qui présente son roman graphique “Guérillero”. Elle retrace le parcours d’Alberto, ancien enfant-soldat enrôlé à l’âge de 11 ans, et pour cinq ans, dans les Forces armées révolutionnaires de Colombie (Farc).

Valérie Brochard nous emmène chez nos voisins allemands où l'ancienne chancelière, Angela Merkel, estime que l’Union européenne ne mobilise pas suffisamment les leviers diplomatiques dans la guerre en Ukraine.

Olivier Boucreux décerne le titre d’employé de la semaine à Xi Jinping. Le président chinois a reçu tour à tour Donald Trump et Vladimir Poutine ces deux dernières semaines.

Jean-Mathieu Pernin zappe sur la télévision américaine qui fait ses adieux au “Late Show” de Stephen Colbert. Après plus de trente ans d’existence, l’émission culte de CBS tire sa révérence sur fond de menaces de Donald Trump à l’encontre des médias américains.

Natacha Triou nous invite à méditer sur notre fascination millénaire pour le jeu et le hasard.

Enfin, ne manquez pas "Dérive des continents" de Benoît Forgeard.