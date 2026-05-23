"C à vous" samedi 23 mai 2026, sommaire et invités reçus sur France 5 par Mohamed Bouhafsi

Rendez-vous sur France 5 à 19:00 ce samedi 23 mai 2026 pour suivre un nouveau numéro du magazine “C à vous”. Voici le sommaire et les invités qui seront reçus ce soir dans l'émission par Mohamed Bouhafsi.

Du lundi au samedi, le magazine "C à vous" fait la part belle à l'actualité la plus diverse avec des invités prestigieux.

Ce rendez-vous incontournable de 19:00 sur France 5 est présenté le vendredi et le samedi par Mohamed Bouhafsi, entouré de son équipe de chroniqueurs.

Voici le sommaire et les invités qui seront reçus ce samedi 23 mai 2026 dans l'émission :

19:00 C à vous

Présidentielle 2027

Édouard Philippe, ancien Premier ministre, maire Horizons du Havre et candidat à la Présidentielle 2027

Accès aux soins : des délais d’attente records qui inquiètent les médecins.

Martial Jardel, médecin et président de l’association Médecins Solidaires.

20:00 C à vous, la suite

Alessandra Sublet pour sa bande dessinée « Trois + deux = Fiiiiiiiive » aux éditions Dargaud.

Camille Chamoux pour son film « Anna et les enfants », en salle le 3 juin.

Marine pour son album « Cœur maladroit ».