"Sept à Huit" dimanche 24 mai 2026 sur TF1, sommaire du magazine (vidéo)

Voici les reportages qui seront diffusés dans le magazine "Sept à Huit", dimanche 24 mai 2026, présenté par Harry Roselmack à partir de 17:15 sur TF1.

17:15 Sept à Huit Life

“Sept à Huit Life” privilégie la proximité et les rencontres dans tous les univers de la vie quotidienne. Cette heure dédiée à la société française, ses tendances et ses évolutions, met en lumière des personnages et des histoires souvent étonnantes : la marque de fabrique de “Sept à Huit” !

L'art de la pizza

Au Championnat du Monde, les pizzaïolos français parviendront-ils à surpasser les Italiens ?

18:20 Sept à Huit

Chaque dimanche soir, Harry Roselmack plonge les téléspectateurs au cœur de l’événement, avec des reportages sur la société et les derniers faits marquants. L’émission met en évidence des histoires fortes et des témoignages sur le monde d’aujourd’hui et de demain.

La braderie géante d'Emmaüs

À la recherche de bonnes affaires tout en faisant un geste solidaire ? La braderie géante d'Emmaüs est l'événement à ne pas manquer !

Affaire Patrick Bruel

Des témoignages exclusifs des femmes qui accusent Patrick Bruel et la défense du chanteur.

Maupiti

Sept à Huit vous emmène à Maupiti; un paradis secret en Polynésie.

19:30 Le portrait de la semaine

Boualem Sansal raconte sa détention

Le 16 novembre 2024, sa vie bascule. Boualem Sansal est arrêté à l'aéroport d'Alger puis condamné à cinq ans de prison. Il sera libéré un an plus tard.

Dans son livre « La Légende », il raconte son année de détention, les conditions de sa libération et les polémiques nées depuis en France. Boualem Sansal étant accusé de radicalisation identitaire. Il s’explique sur ce sujet pour la première fois.