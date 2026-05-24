"Grands reportages" : Vacances, gare aux arnaques, dimanche 24 mai 2026 sur TF1

Dimanche 24 mai 2026 à 13:40 dans "Grands Reportages", TF1 diffusera « Vacances: gare aux arnaques » un document inédit réalisé par Marine Chassang.

Le budget vacances est l'un des plus importants des Français. Malgré la baisse du pouvoir d'achat ce budget a même augmenté de plus de 10% l'année dernière. Une manne financière estimée entre 64 et 67 milliards d'euros qui attise toutes les convoitises.

Chaque été, les arnaques sont de plus en plus nombreuses et sophistiquées : locations saisonnières fantômes, fausses agences de voyages, tromperie sur la marchandise, produits avariés... Les escrocs rivalisent d'ingéniosité pour piéger les Français souvent moins vigilants lorsqu'ils sont en vacances. Les équipes de la répression des fraudes sillonnent le bord de mer pour tenter de les protéger. Les victimes, elles, se battent pour tenter de récupérer leur argent.

Pendant près d'un an, une équipe de "Grands Reportages" a mené l'enquête.

Comme chaque été, Angelica, Matthieu et leurs deux enfants de 2 et 5 ans avaient prévu de passer deux semaines au Cap d'Agde pour profiter de la mer et du soleil. Mais après 5h de route, arrivés à destination, aucune trace du petit appartement qu'ils ont loué à un particulier via les réseaux sociaux pour 1950 euros. "Le dernier message que je lui ai envoyé c'est : "tu as détruit les vacances de mes enfants !". À la rue, la famille n'a d'autre choix que de trouver en urgence une autre location, plus modeste. Cette fois, elle passera par une plateforme de location reconnue. Et pour récupérer leur argent, Mathieu et Angelica vont tenter de faire condamner leur escroc. Des démarches longues, complexes et sans garantie de résultat....

Ces fausses annonces qui inondent internet sont des arnaques aux ramifications parfois internationales sur lesquelles l'équipe de Grands Reportages a enquêté pour tenter d'en comprendre les mécanismes.

À Calais, Carole pensait s'offrir le voyage de noces de ses rêves : un circuit de cinq jours à New York réservé en quelques clics sur internet. "C'était un aboutissement, on avait galéré financièrement pendant pas mal d'années". Mais elle ne se doutait pas que l'agence de voyage par laquelle elle passait était totalement bidon. Finalement, victime, Carole n'a jamais traversé l'Atlantique et elle a perdu près de 2000 euros. Pour tenter de récupérer son argent, Carole va mener l'enquête pour identifier son escroc et créer un collectif. Une centaine de personnes sont tombées dans le piège du même escroc. Ensemble, elles vont intenter une action en justice.

Dans les Landes, chaque été, les équipes de la répression des fraudes intensifient leurs contrôles en bord de mer. Tromperies sur l'origine des marchandises, produits avariés, faux produits locaux…, ils traquent les attrapes-touristes qui peuvent parfois coûter très cher. "L'intérêt, il est économique. Sur certains produits comme la viande de bœuf, on augmente sa marge de 20 ou 30 % sur chaque plat servi qui, lui contient de la viande". Des petites arnaques qui rapportent gros mais qui peuvent aussi coûter très cher !