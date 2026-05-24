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"Beau Geste" dimanche 24 mai 2026, sommaire et rencontres de Pierre Lescure sur France 2

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié dimanche 24 mai 2026 255
"Beau Geste" dimanche 24 mai 2026, sommaire et rencontres de Pierre Lescure sur France 2

Dimanche 24 mai 2026 à 22:45, Pierre Lescure présentera un nouveau numéro de "Beau Geste", le magazine qui propose chaque semaine une plongée au cœur du cinéma en train de se fabriquer.

Alors que la 79ème édition du Festival de Cannes vient de se terminer, Pierre Lescure, ancien président du Festival, accueille sur le plateau de "Beau geste" les artistes qui ont fait l'actualité de cet événement majeur du calendrier cinématographique international.

En bonne compagnie, il commente et analyse la sélection et l'actualité du Festival. Les films et les faits les plus marquants sont soigneusement passés en revue et mis dans leur contexte par ces passionnés du 7ème Art.

Pierre Lecure sera aux côtés de Virginie Efira, Adam Bessa, Eye Haïdara, Rudi Rosenberg, Hafsia Herzi, Hugo Sélignac, Niels Schneider, Claude Lelouch, Julia Piaton et Artus.

Dernière modification le dimanche, 24 mai 2026 11:31
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