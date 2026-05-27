"28 minutes" mercredi 27 mai 2026, sommaire et invités reçus par Élisabeth Quin sur Arte

Élisabeth Quin vous donne rendez-vous à 20:05 sur Arte ce mercredi 27 mai 2026 pour un nouveau numéro de "28 minutes", le rendez-vous quotidien consacré à l’actualité et au débat.

Avec curiosité, vivacité et humour, Élisabeth Quin s'empare chaque soir de l’actualité, accompagnée, du lundi au jeudi, par Benjamin Sportouch, Anna N'Diaye, Marie Bonnisseau et Xavier Mauduit.

Au programme, les rubriques "Le profil idéal" de Gaël Legras, "Mise au point" de Sandrine Le Calvez et "Entendu" de Thibaut Nolte.

Au sommaire ce mercredi 20 mai 2026 :



Encyclique du pape Léon XIV : l’IA, une nouvelle forme d’esclavage ?

Léon XIV a présenté lui-même sa première encyclique, “Magnifica humanitas”, publiée le 25 mai, qu’il consacre à l’IA. Ce type de texte a le plus souvent valeur d’enseignement et définit la doctrine de l’Église à propos d’un problème d’actualité. Le pape compare l’intelligence artificielle aux “nouvelles formes d’esclavage”. Il appelle à réguler les algorithmes pour éviter qu’ils ne dominent l’humain.

Pour en parler Élisabeth Quin reçoit l’écrivain Gaultier Bès, qui publie “La vie machinale : pourquoi et comment résister à l’IA ?” (éditions Desclée de Brouwer).

Homosexualité réprimée, crise politique exacerbée : le Sénégal en plein chaos ?

Le Sénégal, longtemps considéré comme un îlot de stabilité en Afrique de l’Ouest, est secoué par une crise politique et sociétale. Le président Bassirou Diomaye Faye s’est séparé vendredi 22 mai de son premier ministre et ancien compagnon de lutte, Ousmane Sonko. À peine limogé, celui-ci a été élu au perchoir de l’Assemblée nationale le 26 mai. Les deux hommes s’opposent notamment sur la manière de gérer la crise économique. Ousmane Sonko, très populaire, prône une approche souverainiste, tandis que Bassirou Diomaye Faye mise sur le Fonds monétaire international pour sortir de la crise. Parallèlement, le pays a adopté en mars 2026 une loi durcissant considérablement la répression de l’homosexualité, alors qu’il était jusqu’alors l’un des plus tolérants d’Afrique. Les arrestations de personnes accusées d’homosexualité se multiplient.

La Monnaie de Paris lance le “Marianne or”, une pièce en or pur à l’effigie de Marianne. L'occasion pour Xavier Mauduit de revenir sur l'histoire de ce symbole.

Marie Bonnisseau explique pourquoi les jeunes Britanniques se tournent massivement vers les métiers manuels, notamment celui de plombier.