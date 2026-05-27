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"C à vous" mercredi 27 mai 2026, sommaire & invités reçus par Anne-Elisabeth Lemoine sur France 5

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mercredi 27 mai 2026 350
"C à vous" mercredi 27 mai 2026, sommaire & invités reçus par Anne-Elisabeth Lemoine sur France 5

Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous sur France 5 à 18:55 ce mercredi 27 mai 2026 pour un nouveau numéro du magazine "C à vous". Voici les invités qui seront reçus ce soir dans l'émission.

Du lundi au vendredi, le magazine "C à vous" fait la part belle à l'actualité la plus diverse avec des invités prestigieux.

Ce rendez-vous incontournable de 19:00 sur France 5 est présenté par Anne-Elisabeth Lemoine, entourée de son équipe de chroniqueurs.

Voici le sommaire et les invités qui seront reçus ce mercredi 27 mai 2026 dans l'émission :

18:55 C à vous

La défense de Nicolas Sarkozy fustige le "roman grotesque" d'un financement libyen de sa campagne

Nicolas Bastuck, rédacteur en chef « Droit et Justice » au Point.

Laurent Valdiguié, grand reporter à Marianne.

Insultes en ligne : journalistes météo et climatologues face au climatoscepticisme

Kévin Floury, journaliste météo et climat BFM TV.

20:00 C à vous, la suite

Marie Colomb et Hakim Jemili pour le film « Tout va super » en salle le 27 mai.

Jessé pour son spectacle « Message personnel » en tournée dans toute la France et aux Mathurins du 3 au 27 juin.

Zazie interprètera en live son titre « Peu importe ».

Dernière modification le mercredi, 27 mai 2026 18:06
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