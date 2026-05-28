recherche
Magazines

"28 minutes" jeudi 28 mai 2026, sommaire et invités reçus par Élisabeth Quin sur Arte

0
Partages
jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié jeudi 28 mai 2026 290
"28 minutes" jeudi 28 mai 2026, sommaire et invités reçus par Élisabeth Quin sur Arte

Élisabeth Quin vous donne rendez-vous à 20:05 sur Arte ce jeudi 28 mai 2026 pour un nouveau numéro de "28 minutes", le rendez-vous quotidien consacré à l’actualité et au débat.

Avec curiosité, vivacité et humour, Élisabeth Quin s'empare chaque soir de l’actualité, accompagnée, du lundi au jeudi, par Benjamin Sportouch, Anna N'Diaye, Marie Bonnisseau et Xavier Mauduit.

Au programme, les rubriques "Le profil idéal" de Gaël Legras, "Mise au point" de Sandrine Le Calvez et "Entendu" de Thibaut Nolte.

Au sommaire ce jeudi 28 mai 2026 :

Les substances psychédéliques : un recours thérapeutique ?
La psychiatre belge Caroline Depuydt publie “La promesse des psychédéliques : révolutionner la psychothérapie !” (éditions Kennes). Elle y plaide pour l’usage médical des psychédéliques, interdits en France depuis 1966, afin de traiter des dépressions résistantes ou des anxiétés graves, notamment pour les personnes sur qui les médicaments réglementés en France ne fonctionnent pas. Elle insiste sur l’usage d’un protocole strict : préparation, accompagnement et intégration, dans le cadre de la mise en place de ce type de traitement. Peu de pays autorisent aujourd’hui ces thérapies assistées par des psychédéliques.

La France suffoque : sommes-nous tous égaux face à cette vague de chaleur ?
La France connaît une vague de chaleur exceptionnelle pour un mois de mai, avec 13 départements en alerte orange canicule et des pointes annoncées à 38-39°C cette semaine. Aucun territoire n’est épargné, pas même le Finistère, placé en vigilance jaune. Cet épisode climatique révèle aussi des inégalités sociales. Selon une étude de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, datant de 2025, 37 % des foyers modestes déclarent souffrir de la chaleur dans leur logement contre 20 % des plus aisés. Face à cette situation, Sébastien Lecornu organise une réunion interministérielle le 28 mai, pour faire le point sur la préparation des services de l’État pour aborder l’épisode de canicule en cours et anticiper les prochains.

Le Quai d’Orsay a convoqué l’ambassadeur russe en France après l’appel de Moscou aux diplomates étrangers à quitter Kiev avant de nouvelles frappes. L'occasion pour Xavier Mauduit de revenir sur l'histoire des ambassadeurs russes en France.

Marie Bonnisseau explique ce qu'est la “catnomics”, cette industrie japonaise qui génère des milliards d'euros, basée sur la passion pour les chats.

Dernière modification le jeudi, 28 mai 2026 17:13
mail

L'actualité TV Newsletter
Pour ne rien louper...
Chaque semaine, recevez en avant-première une sélection de programmes qui seront bientôt diffusés à la TV.
Publié dans Magazines, Invités des émissions, Jeudi
Retour en haut

L'info TV en continu

&quot;Quotidien&quot; jeudi 28 mai 2026, les invités reçus par Yann Barthès sur TMC

"Quotidien" jeudi 28 mai 2026, les invités reçus par Yann Barthès sur TMC

28 mai 2026 - 18:17

Sur le même thème...

&quot;Quotidien&quot; jeudi 28 mai 2026, les invités reçus par Yann Barthès sur TMC

"Quotidien" jeudi 28 mai 2026, les invités reçus par Yann Barthès sur TMC

28 mai 2026 - 18:17

A ne pas manquer...

&quot;Echappées belles&quot; en Galice, samedi 30 mai 2026 sur France 5

"Echappées belles" en Galice, samedi 30 mai 2026 sur France 5

28 mai 2026 - 11:51 Magazines

vignette primes a venir
vignette week end tv

L'actualité TV

Magazines
Divertissements
Infos / Docs
Fictions / Cinéma
Série
Infos
Jeunesse
Sport
Sélection du week-end

En coulisses

Interviews
Vidéos
Tournages en cours
Invités des émissions TV
Les prochains primes
La rentrée TV

Focus sur...

Fort Boyard
Koh Lanta
On est en direct
L'amour est dans le pré
Pékin Express
The Voice
The Voice Kids

Suivez nous...