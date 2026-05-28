"28 minutes" jeudi 28 mai 2026, sommaire et invités reçus par Élisabeth Quin sur Arte

Élisabeth Quin vous donne rendez-vous à 20:05 sur Arte ce jeudi 28 mai 2026 pour un nouveau numéro de "28 minutes", le rendez-vous quotidien consacré à l’actualité et au débat.

Avec curiosité, vivacité et humour, Élisabeth Quin s'empare chaque soir de l’actualité, accompagnée, du lundi au jeudi, par Benjamin Sportouch, Anna N'Diaye, Marie Bonnisseau et Xavier Mauduit.

Au programme, les rubriques "Le profil idéal" de Gaël Legras, "Mise au point" de Sandrine Le Calvez et "Entendu" de Thibaut Nolte.

Au sommaire ce jeudi 28 mai 2026 :



Les substances psychédéliques : un recours thérapeutique ?

La psychiatre belge Caroline Depuydt publie “La promesse des psychédéliques : révolutionner la psychothérapie !” (éditions Kennes). Elle y plaide pour l’usage médical des psychédéliques, interdits en France depuis 1966, afin de traiter des dépressions résistantes ou des anxiétés graves, notamment pour les personnes sur qui les médicaments réglementés en France ne fonctionnent pas. Elle insiste sur l’usage d’un protocole strict : préparation, accompagnement et intégration, dans le cadre de la mise en place de ce type de traitement. Peu de pays autorisent aujourd’hui ces thérapies assistées par des psychédéliques.

La France suffoque : sommes-nous tous égaux face à cette vague de chaleur ?

La France connaît une vague de chaleur exceptionnelle pour un mois de mai, avec 13 départements en alerte orange canicule et des pointes annoncées à 38-39°C cette semaine. Aucun territoire n’est épargné, pas même le Finistère, placé en vigilance jaune. Cet épisode climatique révèle aussi des inégalités sociales. Selon une étude de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, datant de 2025, 37 % des foyers modestes déclarent souffrir de la chaleur dans leur logement contre 20 % des plus aisés. Face à cette situation, Sébastien Lecornu organise une réunion interministérielle le 28 mai, pour faire le point sur la préparation des services de l’État pour aborder l’épisode de canicule en cours et anticiper les prochains.

Le Quai d’Orsay a convoqué l’ambassadeur russe en France après l’appel de Moscou aux diplomates étrangers à quitter Kiev avant de nouvelles frappes. L'occasion pour Xavier Mauduit de revenir sur l'histoire des ambassadeurs russes en France.

Marie Bonnisseau explique ce qu'est la “catnomics”, cette industrie japonaise qui génère des milliards d'euros, basée sur la passion pour les chats.