"C pas si loin" jeudi 28 mai 2026 sur France 5, sommaire du magazine

Karine Baste vous donne rendez-vous à 16:55 sur France 5 ce jeudi 28 mai 2026 pour un nouveau numéro du magazine "C pas si loin" consacré aux Outre-mer.

Présenté Karine Baste, le magazine C pas si loin propose de comprendre et de décrypter le rôle des Outre-mer dans la construction de la France et leur place dans le monde.

Au carrefour de frontières et d’influences croisées, les Outre-mer font preuve de résilience et sont à l’origine de projets qui transforment leur territoire et répondent aux défis contemporains que leur confèrent leurs positions géographiques.

Ce magazine de société à dimension géopolitique de 26 minutes offre, du lundi au vendredi, un regard singulier sur cette France des trois océans, à travers des reportages pour éclairer les enjeux d'aujourd'hui et de demain, et des entretiens, avec experts ou invités, pour décrypter cette France multiple.

Jeudi 28 mai 2026 • Surendettement : quelles solutions ?

En Outre-mer, le surendettement explose. Près de 4 000 dossiers déposés l'an dernier, soit deux fois plus qu'il y a deux ans.

Derrière ces chiffres, une réalité propre à ces territoires. 32 % des dossiers concernent des familles monoparentales, contre 18 % dans l'Hexagone.

Travailleurs précaires, salariés pauvres... certains s'endettent parfois simplement pour se nourrir ou se déplacer. Illustration en Martinique.