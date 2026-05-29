"C dans l'air" vendredi 29 mai 2026, les invités reçus par Aurélie Casse sur France 5

Aurélie Casse vous donne rendez-vous ce vendredi 29 mai 2026 à 17:30 sur France 5 pour un nouveau numéro de “C dans l'air”. Voici le thème de l'émission et les invités qui seront reçus.

17:30 L'invité de "C dans l'air"

Aurélie Casse reçoit en direct une personnalité qui fait l'actualité. Hommes et femmes politiques, écrivains, philosophes, scientifiques ou économistes : 10 minutes de dialogue pour donner un éclairage en prise directe avec l'information du jour.

Ce vendredi 29 mai 2026 Aurélie Casse reçoit Marie Lorend, grand reporter à C dans l'air, coréalisatrice avec Barbara Stec du documentaire "Chine/USA : la guerre de l'IA" diffusé dimanche soir à 21:05 sur France 5.

Jamais une technologie ne s'est imposée aussi vite, aussi profondément, dans autant de dimensions de nos sociétés. L'intelligence artificielle n'est plus une promesse abstraite : elle est dans nos usines, nos hôpitaux, nos champs de bataille. Elle supprime des emplois, réécrit les règles de la démocratie et redessine les rapports de force mondiaux.

Mais derrière cette révolution technologique se cache une guerre. « Celui qui deviendra le leader dans le domaine de l'IA sera le maître du monde » déclarait Vladimir Poutine en 2017. Aujourd’hui, deux empires s’affrontent : les États-Unis et la Chine. Jusqu’où ira la course à l’intelligence artificielle ? Qui contrôlera l’IA ? Marie Lorend mène une enquête sur un basculement planétaire en marche, éclairée par les experts de C dans l'air et enrichie d'entretiens exclusifs menés par Caroline Roux.

17:45 "C dans l'air"

Aurélie Casse décryptera en direct l'actualité en compagnie de quatre experts. En fin d'émission, ils répondent aux questions des téléspectateurs.

Les experts invités :



Général Dominique Trinquand, ancien chef de la mission militaire française auprès de l’ONU.

Pierre Haroche, maître de conférences en politique européenne et internationale Université Catholique de Lille.

Marie Jego, journaliste au Monde, ancienne correspondante à Moscou.

Antoine Vitkine, journaliste et réalisateur de documentaire.

Le thème de l'émission :

C’est « une grave et irresponsable escalade ». La Roumanie, pays membre de l’Otan, hausse le ton après qu’un drone russe se soit écrasé cette nuit sur un immeuble résidentiel de la ville de Galați, tout près de la frontière ukrainienne.

Ce n'est pas la première fois que des incursions de drones russes ont lieu dans les pays voisins de l’Ukraine depuis le début de l’offensive russe, en février 2022. Elles sont même devenues régulières. Mais c’est la première fois qu’un de ces engins s’abat sur un bâtiment, et c’est également la première fois qu’il y a des blessés dans un pays de l’Alliance atlantique. Selon les autorités, deux personnes ont été touchées et ont reçu des soins. Près de 70 autres habitants ont été évacués et la circulation a été bloquée dans le quartier.

L’incident a immédiatement suscité une vague de réactions diplomatiques. De Paris à Varsovie, de Berlin à Bruxelles, les condamnations se sont succédé. L’Otan a dénoncé « l’inconséquence de la Russie ». Le chef de la diplomatie polonaise a jugé Moscou « dangereuse », tandis que le président moldave a estimé que « la Russie est un danger pour tous ». Berlin a, de son côté, condamné le « comportement irresponsable » du Kremlin, accusé de « continuer à menacer la sécurité collective européenne ».

Kiev y voit une démonstration supplémentaire de la menace russe sur l’ensemble du continent. Le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Andriï Sybiga, appelle l’Union européenne à adopter des sanctions « fortes » contre Moscou. La marine ukrainienne affirme également qu’un drone russe a visé un cargo turc ayant quitté Odessa.

Depuis plusieurs jours, le Kremlin laisse planer la menace d’une escalade dans ses attaques contre l’Ukraine, en représailles aux frappes menées par les drones ukrainiens sur le territoire russe. Après une série de bombardements massifs le week-end dernier, Moscou a même recommandé aux ressortissants étrangers présents à Kiev, y compris les diplomates, de quitter la capitale avant de nouveaux bombardements.

Cette guerre des drones déborde désormais largement du seul territoire ukrainien. Certains appareils, brouillés ou déviés, terminent leur course dans les pays voisins. Mais pour plusieurs responsables européens, ces incidents ne relèvent plus seulement de l’accident. « Ce ne sont pas des actes isolés », a affirmé Ursula von der Leyen lors d’un déplacement à Vilnius. Selon la présidente de la Commission européenne, Moscou cherche à « déstabiliser les sociétés démocratiques » européennes. Une façon aussi, pour le Kremlin, de tester et d’éprouver la défense de l’Otan.

Les pays frontaliers se préparent désormais à une menace devenue permanente. En Finlande, une alerte aux drones avait récemment paralysé l’aéroport d’Helsinki ainsi qu’une partie du trafic maritime et ferroviaire. Depuis son entrée dans l’Otan en 2023, le pays multiplie les exercices militaires. Nos journalistes ont pu suivre des soldats français qui participaient à l’un de ces entraînements avec des militaires finlandais et américains en février dernier.

Alors que s’est-il passé cette nuit dans le ciel roumain ? Jusqu’où peut aller cette escalade ? L’Otan est-elle prête à faire face à une guerre hybride qui déborde désormais de l’Ukraine ? Et comment empêcher que ces incidents ne dégénèrent en confrontation directe ?

Le sujet vous questionne ?

Posez votre question par SMS au 41 555 (du lundi au samedi de 15h30 à 19h00 | 0,05 € / SMS), sur Twitter avec le hashtag #cdanslair.