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"13h15 le samedi" avec Charlotte Salat, éleveuse dans le Cantal, ce 30 mai 2026 sur France 2

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié samedi 30 mai 2026 232
"13h15 le samedi" avec Charlotte Salat, éleveuse dans le Cantal, ce 30 mai 2026 sur France 2

Au sommaire du magazine "13h15 le samedi" ce 31 mai 2026 sur France 2, le portrait résilient et passionné de Charlotte Salat, une éleveuse de vaches de race Salers installée à Cussac, dans le Cantal.

Cette semaine, "13h15 le samedi" a rencontré Charlotte Salat, éleveuse de vaches Salers dans le Cantal, qui produit un fromage d'exception dont la réputation n’est plus à faire.

Charlotte Salat n’est jamais aussi à l’aise qu’au milieu de ses 120 vaches Salers qu’elle connaît toutes par leur prénom. À la mort de son père, cette éleveuse à Cussac, dans le Cantal, s’est retrouvée seule à l’heure où de nombreuses exploitations peinent à survivre.

Pour y arriver, elle s’est entourée de sa famille, d’amis et de beaucoup d'amour. Aujourd'hui, le fromage qu'elle produit à partir du lait de ses vaches, la tomme de Salers, s’est invité sur les plus grandes tables de France...

Un document signé Sophie Vernet, Pedro Brito Da Fonseca et Alexandru Sechilariu / Kartagen.

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