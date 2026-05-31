"Grands reportages" : Déménagements, du rêve à la galère, dimanche 31 mai 2026 sur TF1

Dimanche 31 mai 2026 à 13:40 dans "Grands Reportages", TF1 diffusera « Déménagements : du rêve à la galère » un document inédit réalisé par Sarah Oultaf.

C'est la 3eme cause de stress pour les Français : le déménagement. Pourtant chaque année, un sur dix déménage. Mais derrière ce geste qui pourrait paraitre banal se cache une aventure souvent pleine de surprises, d'émotions et malheureusement aussi de galères. Surtout lorsqu'il s'agit de déménagements un peu hors normes : une famille nombreuse avec 6 enfants, une famille qui part sur une ile, une recyclerie avec des milliers d'objets ou des agriculteurs et leurs vaches.

Pendant plusieurs mois, une équipe de "Grands Reportages" a suivi ces familles de la préparation des cartons à l'arrivée dans leur nouveau logement... entre rêve qui se concrétise et imprévus dont on se serait bien passé.

Laetitia, 34 ans, maman de 6 enfants a passé son permis bateau pour emmener toute sa famille vivre en Espagne. Elle espère y trouver un meilleur cadre de vie pour sa tribu et son compagnon. Mais préparer un tel déménagement avec 6 enfants n'est forcément pas simple. Par manque de temps et de préparation Laetitia va cumuler les difficultés. Pour réaliser ce déménagement exceptionnel, elle a fait l'acquisition d'un bateau d'occasion qui va lui réserver quelques surprises.

Yann, 54 ans, veut lui installer sa brasserie artisanale à Molène, une petite île d'à peine 140 habitants au large de Brest. Une aventure professionnelle mais aussi familiale. Yann et sa famille vont donc devoir déménager leur maison mais aussi la brasserie... par la mer. Et la météo va mettre leur projet en péril au point que certains membres de la famille doute de sa faisabilité.

À Châteaulin dans le Finistère, Gwen et les 20 bénévoles de la recyclerie vont eux devoirs déménager des milliers d'objets. Ils ne vont pas très loin mais n'ont pas d'argent et ne peuvent donc pas payer de professionnels. Les bénévoles vont devront faire preuve d'ingéniosité pour déménager leur boutique pleine à craquer.

À 28 ans, c'est un double déménagement qu'entreprennent Marion et Clément. Les jeunes éleveurs du Doubs vont emménager dans une nouvelle ferme. Au-delà des meubles, ce sont 25 vaches qu'il faut déplacer... en un seul week-end. Chaque animal peut réagir de manière imprévisible et se blesser. Parallèlement, le couple doit maintenir la production laitière sans interruption. Le moindre ralentissement peut avoir des conséquences économiques pour l'entreprise familiale. Un déménagement hors normes, entre stress et amour du métier.

Qu'ils paraissent insurmontables ou interminables, les déménagements représentent un nouveau départ, pour une nouvelle vie !