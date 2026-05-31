"Appel à Témoins" sur M6 mardi 2 juin 2026, voici les affaires qui seront traitées par Julien Courbet (vidéo)

Mardi 2 juin 2026 à 21:10, M6 diffusera le 16ème numéro de l'émission "Appel à Témoins" présenté par Julien Courbet. Voici les nouvelles affaires qui seront traitées dans l'émission.

Parce que depuis des mois ou des années l’un de leurs proches a disparu et qu’ils n’ont toujours aucune nouvelle, parce que leur fils, leur fille ou leur mari a été tué et qu’ils ne savent toujours pas qui est le meurtrier, ces personnes veulent des réponses.

Aux côtés de Julien Courbet, enquêteurs, procureurs, avocats, mais aussi les proches des victimes viennent en plateau lancer des appels à témoins en direct.

3 nouvelles affaires non élucidées :

Disparition • Xavier Dupont de Ligonnès

L’affaire :

Voilà quinze ans que cette affaire fascine les Français ! En avril 2011, l’homme disparait alors que sa femme et ses quatre enfants sont retrouvés assassinés au domicile familial.

Depuis, des enquêteurs continuent de chercher le fugitif. En vain. Pourtant, très récemment de nouveaux éléments sont réapparus laissant penser que Xavier Dupont de Ligonnès serait vivant. Gilles Galloux qui à l’époque a enquêté sur l’affaire en tant que policier cyber et qui aujourd’hui est à la retraite, a repris tout le dossier.

Pour lui, XDDL, comme on le surnomme aujourd’hui, après avoir quitté l’hôtel Formule 1 de Roquebrune-sur-Argens, ne se serait pas suicidé, comme les enquêteurs le pensent, mais aurait entamé, dès le 15 avril 2011, un périple dans le Var. En effet, l’ex-policier a retrouvé des témoins, fiables, qui sont formels. Tous disent avoir vu le fugitif, dans une multitude d’endroits dans la région PACA. Gilles Galloux a réussi à retracer tous les déplacements de XDDL jusqu’à un éventuel départ depuis Nice, autour du 21 avril 2011. Destination New York, première escale aux USA, pays qu’il connait bien pour y avoir séjourné plusieurs fois, par le passé, seul ou en famille.

Les équipes d’Appel à Témoins, ont également enquêté et ont retrouvé de nouveaux témoins clefs, censés et crédibles, ainsi qu’un nouvel élément, totalement inédit qui soulève de nombreuses questions. Peut-être une preuve de vie récente de XDDL ?

Des zones d’ombre :

Pourquoi Xavier Dupont de Ligonnès a-t-il réservé un hôtel à Saint-Nazaire quelques jours avant les crimes ? Y-a-t-il séjourné ?

A-t-il bénéficié de l’aide d’un complice, notamment pour plusieurs réservations au Formule 1 réglées avec une carte bancaire qui n’était pas la sienne ?

A-t-il quitté la France pour les États-Unis autour du 21 avril 2011, le jour de la découverte des corps de sa famille ?

A-t-il volontairement mis en scène sa disparition pour faire croire à un suicide ?

Pourquoi cherche-t-il à se procurer une voiture de location ? Plusieurs témoins l’attestent ! Il aurait même séjourné dans un camping ! Pour quelle raison ?

Mort mystérieuse • Christiane Commeau

C’est un Cold Case datant de 2004, mais chose rarissime, alors que l’enquête était au point mort, 22 ans après, le tueur semble refaire surface.

L’affaire :

Christiane Commeau, 54 ans, serveuse dans un boulodrome de Chassieu, en banlieue de Lyon, est enlevée le 22 octobre 2004, dans le parking sous-terrain de la résidence où elle vit.

La famille de la disparue va rester 4 mois sans nouvelles, jusqu’à ce qu’un élagueur retrouve son corps en lisière d’un bois à quelques kilomètres de son domicile. La quinquagénaire a été exécutée de deux balles dans la tête, avec une carabine 22 Long Rifle. Si beaucoup de pistes ont été étudiées par les gendarmes, l’enquête est aujourd’hui au point mort.

Christiane Commeau était une femme sans problème, pas très fortunée et qui était appréciée de tous. Sa mort reste incompréhensible. Kathleen, sa petite fille, avait 6 ans à l’époque. Aujourd’hui, elle remue ciel et terre pour retrouver le meurtrier de sa grand-mère. C’est elle qui a contacté l’émission Appel à Témoins pour tenter de faire avancer ce dossier et recueillir de nouveaux témoignages.

Chose incroyable et très rare en matière de Cold Cases, il y a quelques mois, en 2025, de nouveaux indices, troublants et mystérieux, sont apparus, laissant penser que le tueur de Christiane est en vie et qu’il nargue les enquêteurs.

En exclusivité pour Appel à Témoins, la Procureure du pôle Cold Case Marie-Céline Lawrysz accepte de nous dévoiler, pendant l’émission, ses tous derniers indices qui pourraient bien faire basculer l’enquête.

Des zones d’ombre :

Que signifient les nouveaux indices apparus il y a quelques mois, probablement déposés par le tueur ?

Que démontre la scène de crime ? En plateau, un profiler va nous révéler que la victime connaissait très probablement son agresseur !

Que révèlent les écrits du potentiel agresseur que nous avons pu récupérer ? En plateau, Julien Courbet et ses équipes décoderont la personnalité de l’auteur de ces annotations.

Un homme qui travaillait à proximité de son domicile, attiré par la poitrine des femmes, aurait-il quelque chose à se reprocher ?

S’agit-il d’un tueur en série, en liberté conditionnelle, qui aurait pu séjourner dans la région à l’époque des faits et dont le mode opératoire ressemble à celui du tueur de Christiane ?

Mort suspecte • Christian Abraham

L’affaire :

Le 2 février 2024, Christian Abraham, 61 ans, artisan dans le bâtiment, est porté disparu alors qu’il est censé se rendre sur le chantier de Montgaillard-Lauragais, près de Toulouse, pour y travailler.

4 jours plus tard, son véhicule est retrouvé abandonné à l’entrée du bois de Lux, à quelques kilomètres de son domicile. Son corps est découvert le lendemain, dissimulé soigneusement sous un tas de feuilles. Une plaie de 22 cm est visible sur son cou. Un couteau de cuisine lui appartenant est également découvert à proximité. Les enquêteurs envisagent de multiples pistes, dont le suicide, auquel la famille ne croît pas du tout. Comment expliquer que l’homme, la gorge tranchée, ait pu se recouvrir de feuilles, pour cacher son corps ?

Au fil de l’enquête, le voile se lève sur la personnalité de Christian, qui menait une double vie (il était bisexuel et aimait se travestir). Cela pourrait-il avoir un lien avec sa mort ?

Les zones d'ombre :

Comment expliquer les mensonges successifs de la compagne de Christian ?

À peine inhumé, pourquoi l’ex-femme de la victime s’est-elle empressée de réclamer l’argent de la vente de la maison qu’ils possédaient ensemble ?

L’attitude du patron de Christian pose question : il aurait effacé des SMS envoyés à son employé et son portable bornerait à proximité de l’endroit où l’on a retrouvé le corps !

Quelle était la nature des liens entre Christian et son fournisseur de tenues féminines ? Cet homme a été suspecté, il vivait à proximité du lieu où le corps de la victime a été retrouvé.

Si vous avez des informations à communiquer

Un numéro vert 0800 10 11 21 non surtaxé est mis à la disposition des téléspectateurs, 5 jours avant le direct et durant et toute l’émission.

L’adresse email : Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. reste ouverte en permanence.