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"90' Enquêtes" en immersion avec les Gendarmes de Normandie, mardi 2 juin 2026 sur TMC

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié dimanche 31 mai 2026 163
"90' Enquêtes" en immersion avec les Gendarmes de Normandie, mardi 2 juin 2026 sur TMC

Mardi 2 juin 2026 à 21:25 sur TMC, Tatiana Silva présentera un numéro inédit du magazine "90' Enquête" dont le thème sera : « Cambriolages, délinquance routière et bagarres : un été avec les gendarmes de Normandie ».

90' Enquêtes vous emmène passer un été en Normandie, aux côtés des gendarmes d'Evreux. Entre les cambriolages, la délinquance routière et les bagarres entre jeunes alcoolisés, les gendarmes de Normandie ont fort à faire.

Dans la petite commune d'Ivry-la-Bataille, Antonin est le plus jeune gendarme de la ville. À 19 ans, il est originaire de Normandie et déjà brigadier-chef ! Il va être appelé sur un cambriolage, dont les victimes sont des commerçants. Un bar tabac, dévalisé, et un dénouement... inattendu.

Sur les axes routiers de l'Eure, les délinquants provoquent chaque année des drames. Entre la vitesse ou des infractions pour conduite sous l'emprise de stupéfiants ou d'alcool, les soirées des gendarmes sont agitées. Cette fois, Céléna - 20 ans - va faire face à un accident spectaculaire.

Quant au PSIG : le Peloton de Surveillance et d'Intervention de la Gendarmerie : il regroupe 18 gendarmes chargés notamment des interpellations au domicile des suspects.

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&quot;90' Enquêtes&quot; en immersion avec les Gendarmes de Normandie, mardi 2 juin 2026 sur TMC

"90' Enquêtes" en immersion avec les Gendarmes de Normandie, mardi 2 juin 2026 sur TMC

31 mai 2026 - 13:59

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