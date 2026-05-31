"Bonjour ! Avec vous" lundi 1er juin 2026 sur TF1, sommaire et invités de l'émission

Lundi 1er juin 2026 à 10:00 sur TF1, Christophe Beaugrand poursuivra en direct la matinale de TF1 dans un nouveau numéro de "Bonjour ! Avec vous". Voici les thèmes qui seront abordés dans l'émission.

Un nouveau rendez-vous présenté par Christophe Beaugrand et son équipe de chroniqueurs : Jacques Legros, Cécile de Ménibus, Julie Tomeï et Bénédicte Le Chatelier pour débattre de l’actualité et des grandes questions de société avec des chroniques variées autour du bien-être, de la culture…

L’émission favorise l'interaction avec le public grâce à un QR code affiché à l'écran pour échanger avec les chroniqueurs en direct.

Au sommaire lundi 1er juin mai 2026 :

Les vacances low-cost, est-ce que ça vaut vraiment le coup ?

Voyager à petit prix fait rêver, mais la réalité est parfois plus nuancée. Alors, le "low cost" est-il un vrai bon plan ou un miroir aux alouettes ?

Pascal Perri répondra en direct à toutes vos questions.

Quel pain choisir ?

Baguette, pain de mie, seigle, complet…. Goût, digestion, santé, poids…

Berengere Philippon, nutritionniste, vous répondra en direct.