"Bonjour ! Avec vous" lundi 1er juin 2026 sur TF1, sommaire et invités de l'émission

Un nouveau rendez-vous présenté par Christophe Beaugrand et son équipe de chroniqueurs : Jacques Legros, Cécile de Ménibus, Julie Tomeï et Bénédicte Le Chatelier pour débattre de l’actualité et des grandes questions de société avec des chroniques variées autour du bien-être, de la culture…
L’émission favorise l'interaction avec le public grâce à un QR code affiché à l'écran pour échanger avec les chroniqueurs en direct.
Au sommaire lundi 1er juin mai 2026 :
Les vacances low-cost, est-ce que ça vaut vraiment le coup ?
Voyager à petit prix fait rêver, mais la réalité est parfois plus nuancée. Alors, le "low cost" est-il un vrai bon plan ou un miroir aux alouettes ?
Pascal Perri répondra en direct à toutes vos questions.
Quel pain choisir ?
Baguette, pain de mie, seigle, complet…. Goût, digestion, santé, poids…
Berengere Philippon, nutritionniste, vous répondra en direct.