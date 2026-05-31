"Les maternelles XXL" lundi 1er juin 2026, sommaire et invités de Marie Portolano sur France 5

De la périnatalité à l’adolescence, de l’éducation à la vie de famille, aucun sujet n’est tabou dans Les Maternelles XXL, présenté par Marie Portolano avec Houssem Loussaief.
Un rendez-vous quotidien qui accompagne avec bienveillance toutes les familles, tout au long de leur parcours, que ce soit pour donner la vie, aider les bébés à bien grandir ou mieux vivre avec les enfants et petits-enfants.
Au sommaire lundi 1er juin mai 2026 :
- Maman de 5 enfants, avec une seule trompe !
Les autres sujets traités dans l'émission :
- Les soins du bébé pour mamans malvoyantes
- Le kit de survie pour accoucher sans péri
- Comment bien « cocooner » son bébé
- Vive les échecs au lycée !
- Chouette, en vacances chez papi et mamie !
- En juin, quel parent d’élève êtes-vous ?
- Pourquoi les enfants ne savent pas se cacher
- Enfance, famille : Alessandra Sublet se confie.