"Les maternelles XXL" mardi 2 juin 2026, sommaire et invités de Marie Portolano sur France 5

De la périnatalité à l’adolescence, de l’éducation à la vie de famille, aucun sujet n’est tabou dans Les Maternelles XXL, présenté par Marie Portolano avec Houssem Loussaief.
Un rendez-vous quotidien qui accompagne avec bienveillance toutes les familles, tout au long de leur parcours, que ce soit pour donner la vie, aider les bébés à bien grandir ou mieux vivre avec les enfants et petits-enfants.
Au sommaire mardi 2 juin 2026 :
- Pas facile de grandir avec un père alcoolique…
Les autres sujets traités dans l'émission :
- Les bébés mettent la main à la pâte
- Comment gérer les bobos de l’été ?
- Un guide anti-panique pour les femmes enceintes
- Foot : les Lionnes passent à l’action !
- Les parents ont du talent !
- Êtes-vous une « butter mom » ?
- Fête d’anniversaire : mode d’emploi
- Camille Chamoux nous fait des confidences.