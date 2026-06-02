"C pas si loin" mardi 2 juin 2026 sur France 5, sommaire du magazine

Karine Baste vous donne rendez-vous à 16:55 sur France 5 ce mardi 2 juin 2026 pour un nouveau numéro du magazine "C pas si loin" consacré aux Outre-mer.

Présenté Karine Baste, le magazine C pas si loin propose de comprendre et de décrypter le rôle des Outre-mer dans la construction de la France et leur place dans le monde.

Au carrefour de frontières et d’influences croisées, les Outre-mer font preuve de résilience et sont à l’origine de projets qui transforment leur territoire et répondent aux défis contemporains que leur confèrent leurs positions géographiques.

Ce magazine de société à dimension géopolitique de 26 minutes offre, du lundi au vendredi, un regard singulier sur cette France des trois océans, à travers des reportages pour éclairer les enjeux d'aujourd'hui et de demain, et des entretiens, avec experts ou invités, pour décrypter cette France multiple.

Mardi 2 juin 2026 • Mois des fiertés : plus de visibilité ?

Chaque mois de juin, en plus de la Marche des fiertés, des événements sont organisés partout en France pour une meilleure visibilité des personnes LGBTQIA+. Un combat quotidien et nécessaire, qui se heurte pourtant à des réalités très différentes selon les territoires. C'est le cas notamment à La Réunion et aux Antilles.