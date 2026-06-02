"C dans l'air" mardi 2 juin 2026, les invités reçus par Caroline Roux sur France 5

Caroline Roux vous donne rendez-vous ce mardi 2 juin 2026 à 17:30 sur France 5 pour un nouveau numéro de “C dans l'air”. Voici le thème de l'émission et les invités qui seront reçus.

17:30 L'invité de "C dans l'air"

Caroline Roux reçoit en direct une personnalité qui fait l'actualité. Hommes et femmes politiques, écrivains, philosophes, scientifiques ou économistes : 10 minutes de dialogue pour donner un éclairage en prise directe avec l'information du jour.

Ce mardi 2 juin 2026, Caroline Roux reçoit Alain Bauer, essayiste et professeur émérite de criminologie au Conservatoire national des arts et métiers. Il publie « La vérité sur le système Epstein », aux éditions First.

Le criminologue Alain Bauer autopsie le « dossier Epstein ». Il analyse un système international mêlant exploitation sexuelle, influence, renseignement, chantage et protection par des réseaux de pouvoir. Ce réseau d'influence et de complicités a permis à Jeffrey Epstein d'opérer pendant des décennies en toute impunité.

Pourquoi a-t-il bénéficié de tant de cette protection ? De quoi cette affaire est-elle le nom ? Système sophistiqué, liens avec les milieux financiers et politiques, petits et grands services rendus... Cette affaire est inédite dans son ampleur. "Par son ampleur sa sophistication et caractère systémique, l'affaire Epstein constitue un objet criminel nouveau", estime Alain Bauer, lui qui considère que Jeffrey Epstein fait partie des criminels dont le nom survivra à leur siècle. « Au-delà de Jeffrey Epstein, c’est le prix du silence des élites qui est en jeu : une démocratie où l’accès aux puissants prime sur la justice », écrit-il.

17:45 "C dans l'air"

Caroline Roux décryptera en direct l'actualité en compagnie de quatre experts. En fin d'émission, ils répondent aux questions des téléspectateurs.

Les experts invités :



Général Dominique Trinquand, ancien chef de la mission militaire française auprès de l’ONU.

Frédéric Encel, docteur en géopolitique, maître de conférences à Sciences Po Paris et Paris School of Business.

Nicole Bacharan, historienne et politologue, spécialiste des États-Unis.

Isabelle Lasserre, correspondante diplomatique pour Le Figaro, spécialiste des questions de stratégie et de géopolitique.

Le thème de l'émission :

Les impasses de Donald Trump

Le ton est de nouveau monté, lundi soir, entre Donald Trump et son allié Benjamin Netanyahou. Alors qu'il peine à trouver un accord avec l'Iran, et que Téhéran a fait de l'arrêt des combats au Liban une condition préalable à tout accord, le président américain s'est emporté contre son homologue israélien qui avait annoncé quelques heures plus tôt élargir ses opérations dans le sud du Liban, et dans la banlieue sud de Beyrouth. « T'es complètement cinglé », aurait lâché Donald Trump au téléphone, dans des propos rapportés par le média israélien Axios. Sur son réseau Truth social, le locataire de la Maison Blanche s'est ensuite montré rassurant, évoquant échange « très productif » et expliquant avoir convaincu son homologue israélien d'arrêter son offensive : « Il n'y aura pas de troupes à Beyrouth et toutes les troupes qui étaient en route pour Beyrouth ont déjà fait demi-tour ».

Au Liban comme en Iran, l'armée américaine observe avec attention l'utilisation grandissante de l'IA par Tsahal. Lieutenant-général de l'armée de l'air américain, désormais à la retraite, Jack Shanahan a piloté le déploiement de l'intelligence artificielle au Pentagone. Le 28 février, c'est l'IA qui a permis aux Etats-Unis de frapper près de 900 cibles en 12 heures, après avoir recoupé des milliers d'images de vidéosurveillance, d'images satellites et d'informations issues du terrain. Mais une telle utilisation de l'IA pose aussi de nombreuses questions quant à la pertinence de certaines cibles. L'attaque de l'école de Minab, qui a fait 175 morts dont de nombreux enfants, figurait sur une liste de cibles américaines et pourrait avoir été confondue avec un site militaire, selon le Washington Post. « À mesure que le rythme de la guerre s'accélère et que la pression pour trouver davantage de cibles augmente, il est indispensable de mettre en place des mécanismes de contrôle afin de garantir la légitimité des cibles », plaide désormais Jack Shanahan.

Pour Trump, trouver un accord avec l'Iran est devenu une véritable obsession. Le président américain veut laisser sa marque dans l'Histoire, et il entend bien mettre les bouchées doubles cet été. En marge de l'ouverture de la Coupe du monde de football, le président prépare son 80e anniversaire le 14 juin et les 250 ans de l'Indépendance américaine qui doivent commencer le 25 juin. Mais la « grande fête patriotique » souhaitée par Donald Trump accumule les déboires, à commencer par les défections en cascade de musiciens qui affirment ne pas avoir été mis au courant de la teneur politique de l'événement. Reste aussi la construction de la nouvelle salle de balle de la Maison Blanche voulue par Donald Trump, mais qui fait polémique. Le président s'est bien gardé de demander l'autorisation au Congrès pour entamer les travaux de ce projet faramineux à 400 millions de dollars. Qui va le financer : le contribuable américain ou de riches mécènes ? Le milliardaire continue d'entretenir la confusion.

En quoi l'offensive israélienne contre le Hezbollah au Liban contrecarre-t-elle les plans de Donald Trump avec l'Iran ? Pourquoi le déploiement de l'IA dans les opérations militaires américaines divise ? Et que disent les obsessions de grandeur de Donald Trump sur son rapport au pouvoir ?

Le sujet vous questionne ?

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