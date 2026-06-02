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"Vive le camping" dans les Côtes d'Armor à Erquy, jeudi 4 juin 2026 sur 6ter

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mardi 2 juin 2026 281
"Vive le camping" dans les Côtes d'Armor à Erquy, jeudi 4 juin 2026 sur 6ter

Jeudi 4 juin 2026 à 21:10, Elodie Gossuin vous donne rendez-vous sur 6ter pour revoir un numéro de “Vive le camping” : « Un camping entre terre et mer ».

Dans les Côtes d’Armor, le Cap d’Erquy est un site exceptionnel pour les amoureux de la nature : falaises et rochers de grès rose, lande sauvage, bois de pins, mer d'émeraude et plages de sable fin….

C’est dans ce décor de rêve qu’Élodie Gossuin vous donne rendez-vous cette semaine. Et plus particulièrement à Erquy, dans un camping 4 étoiles, qui accueille jusqu'à 1500 vacanciers en haute saison. Avec des infrastructures en conséquence : un immense espace aquatique, des soirées de folie, une équipe d’animation survoltée.

La famille Larret, une grande tribu, pose ses valises pour la première fois en Bretagne. Au programme : des décors de carte postale mais aussi une météo capricieuse qui va bouleverser leurs projets.

La famille Tannay, adepte du camping en tente, va tester pour la toute première fois les vacances en mobile home. L’objectif : sortir de son quotidien et participer à toutes les activités du camping… et les remporter !

Yann est un habitué du camping. Ce papa solo vient chaque année avec ses 2 fils Clément et Vadim. Une bonne occasion de passer des vacances entre hommes mais avec deux ados survoltés, difficile de se reposer.

Dernière modification le mardi, 02 juin 2026 18:26
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