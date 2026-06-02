"C ce soir" mardi 2 juin 2026, les invités reçus par Camille Diao sur France 5

Mardi 2 juin 2026 à 22:35 sur France 5, Camille Diao présentera un nouveau numéro du magazine "C ce soir". Voici le thème de l'émission et les invités reçus.

Quand les idées éclairent l'actualité et la complexité du monde… "C Ce Soir" propose un débat d'idées sur l'actualité politique et/ou sociale du jour.

Karim Rissouli reçoit des intellectuels, artistes et protagonistes au centre de l'actualité pour approfondir la réflexion.

Karim Rissouli est entouré de Laure Adler et Arthur Chevallier (le lundi et le mardi) et de Camille Diao et Nathan Devers (le mercredi et le jeudi).

Thème et invités du mardi 2 juin 2026 :

Présidentielle 2027 • La tentation radicale ?

À moins d’un an de l’élection présidentielle, et dans une société française plus polarisée que jamais, une petite musique - réjouissante pour les uns, angoissante les autres - gagne progressivement les esprits : 2027 sera l’année du Rassemblement National. Mais si le RN est, selon les sondages, le seul parti assuré d’accéder au second tour… Les autres camps n’ont pas dit leur dernier mot.

À gauche, les candidats se multiplient et Jean-Luc Mélenchon tente de s’imposer comme l’homme du vote utile ; quand dans le bloc central, deux anciens premiers ministres s’affrontent : Edouard Philippe et Gabriel Attal, avec pour l’instant avantage au premier…

Alors sur quel terrain va se jouer cette campagne ?

Camille Diao va en débattre avec ses invités :

Anna Baldy, créatrice de contenus, vulgarisation de sujets politiques et sociaux, compte La Grande Bavardeuse (sur TikTok, Instagram et Youtube), créatrice du podcast Bavardages.

Guenaëlle Gault, directrice de l’ObSoCo (L'Observatoire Société & Consommation).

Jérôme Sainte-Marie, politologue, formateur des cadres du Rassemblement National, président de l’institut Pollingvox

Antoine Oberdorff, journaliste politique à l’Opinion, suivi de la gauche.

Rémi Lefebvre, professeur de science politique à l’Université de Lille et Sciences Po Lille.