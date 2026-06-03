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"Enquête d'action" en immersion avec les Gendarmes d'Arles, vendredi 5 juin 2026 sur W9

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mercredi 3 juin 2026 244
"Enquête d'action" en immersion avec les Gendarmes d'Arles, vendredi 5 juin 2026 sur W9

Vendredi 5 juin 2026 à 21:25, Marie-Ange Casalta présentera sur W9 un numéro inédit du magazine "Enquête d'action" : « De la Camargue aux Alpilles : l’été de choc des Gendarmes d’Arles ».

Aux Saintes-Maries-de-la-Mer, le grand pèlerinage gitan bat son plein. Des milliers de fidèles, des rues noires de monde, une ferveur unique… et soudain, le chaos. Une rivalité entre deux clans dégénère en bagarre, puis en fusillade en pleine rue. Le chef d’escadron Florian Gerbal et ses hommes doivent mettre les touristes à l’abri, contenir la panique et empêcher l’embrasement.

De la Camargue aux Alpilles, plusieurs millions de visiteurs affluent chaque année dans cette région très touristique située à l’ouest de Marseille. Sur un territoire immense – plus de 2 200 km², soit 20 fois la ville de Paris – les 200 gendarmes de la compagnie d’Arles enchaînent les interventions. Et l’été, la pression monte d’un cran !

Sur la RN113, un axe très fréquenté et réputé dangereux, l’adjudante Stéphanie intervient sur un accident spectaculaire. Un poids lourd a violemment percuté une voiture, faisant plusieurs blessés. Alors que le chauffeur tente de se justifier, des images vidéo révèlent les circonstances réelles du choc. Plus tard, la gendarme part incognito en mission de surveillance au cœur d’une fête de village. Agressions à la piqûre, alcool à outrance, usage de stupéfiants : au milieu de la foule, il faut repérer les dangers avant qu’un drame n’éclate.

À une vingtaine de kilomètres au nord d’Arles, l’adjudant Julien affronte une intervention d’une extrême délicatesse : la traque d’un homme soupçonné d’agressions sexuelles et d’exhibition devant des enfants. Après plusieurs signalements et un patient travail de terrain, le suspect est enfin localisé près d’une aire de jeux. Une interpellation tendue qui met fin à plusieurs jours d’inquiétude...

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