"C ce soir" mercredi 3 juin 2026, les invités reçus par Camille Diao sur France 5

Mercredi 3 juin 2026 à 22:35 sur France 5, Camille Diao présentera un nouveau numéro du magazine "C ce soir". Voici le thème de l'émission et les invités reçus.

Quand les idées éclairent l'actualité et la complexité du monde… "C Ce Soir" propose un débat d'idées sur l'actualité politique et/ou sociale du jour.

Karim Rissouli reçoit des intellectuels, artistes et protagonistes au centre de l'actualité pour approfondir la réflexion.

Karim Rissouli est entouré de Laure Adler et Arthur Chevallier (le lundi et le mardi) et de Camille Diao et Nathan Devers (le mercredi et le jeudi).

Thème et invités du mercredi 3 juin 2026 :

Edgar Morin • La résistance en héritage ?

Camille Diao va en débattre avec ses invités :

Nicole Lapierre, sociologue, directrice de recherche émérite au CNRS.

François Dosse, historien des idées.

Nicolas Truong, grand reporter, chef du service Idées-Débats au Monde.

Camille Etienne, militante écologiste.

Eric Fottorino, journaliste, écrivain.