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"Les maternelles XXL" jeudi 4 juin 2026, sommaire et invités de Marie Portolano sur France 5

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié mercredi 3 juin 2026 230
"Les maternelles XXL" jeudi 4 juin 2026, sommaire et invités de Marie Portolano sur France 5

Jeudi 4 juin 2026 à 09:30, retrouvez Marie Portolano et Houssem Loussaief pour un nouveau numéro des "Maternelles XXL" sur France 5. En voici le sommaire et les invités.

De la périnatalité à l’adolescence, de l’éducation à la vie de famille, aucun sujet n’est tabou dans Les Maternelles XXL, présenté par Marie Portolano avec Houssem Loussaief.

Un rendez-vous quotidien qui accompagne avec bienveillance toutes les familles, tout au long de leur parcours, que ce soit pour donner la vie, aider les bébés à bien grandir ou mieux vivre avec les enfants et petits-enfants.

Au sommaire jeudi 4 juin 2026 :

  • Adoption : 10 jours pour devenir papa !

Les autres sujets traités dans l'émission  :

  • Une prépa à l’accouchement spéciale co-parent
  • Le syndrome du bébé secoué
  • Sensibiliser les familles aux risques du numérique
  • Le quotidien avec 2 bébés RGO
  • Miam, c’est l’heure du goûter
  • La tendance culpabilisante du trimestre zéro
  • Avez-vous tenté la méthode good cop/bad cop ?
  • Un papa rappeur au cœur tendre.
Dernière modification le mercredi, 03 juin 2026 22:09
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