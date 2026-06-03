"Les maternelles XXL" jeudi 4 juin 2026, sommaire et invités de Marie Portolano sur France 5

De la périnatalité à l’adolescence, de l’éducation à la vie de famille, aucun sujet n’est tabou dans Les Maternelles XXL, présenté par Marie Portolano avec Houssem Loussaief.
Un rendez-vous quotidien qui accompagne avec bienveillance toutes les familles, tout au long de leur parcours, que ce soit pour donner la vie, aider les bébés à bien grandir ou mieux vivre avec les enfants et petits-enfants.
Au sommaire jeudi 4 juin 2026 :
- Adoption : 10 jours pour devenir papa !
Les autres sujets traités dans l'émission :
- Une prépa à l’accouchement spéciale co-parent
- Le syndrome du bébé secoué
- Sensibiliser les familles aux risques du numérique
- Le quotidien avec 2 bébés RGO
- Miam, c’est l’heure du goûter
- La tendance culpabilisante du trimestre zéro
- Avez-vous tenté la méthode good cop/bad cop ?
- Un papa rappeur au cœur tendre.