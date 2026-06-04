"Echappées belles" en Emilie-Romagne sur France 5 samedi 6 juin 2026

Samedi 6 juin 2026 à 21:05, France 5 rediffusera le numéro du magazine "Echappées belles" dans lequel Sophie Jovillard entraîne les téléspectateurs sur les routes de l’Italie du Nord.

Un petit aperçu de la dolce vita sous le soleil de trois régions aux charmes sans pareils : la Ligurie, l’Émilie-Romagne et la Toscane. Au programme, visites gastronomiques et rencontres de familles qui font cette Italie respirant la joie de vivre et l’authenticité. Alors, andiamo !

Sophie commence son périple dans la région des Cinque Terre. Là, à flanc de falaise ou au fond de criques, cinq petits villages pittoresques plongent littéralement dans la Méditerranée. Elle se laisse guider par Beppe, pêcheur de père en fils, dans les ruelles aux maisons multicolores. Une farandole de jaune, orange et fuchsia coincée entre terre et mer, reconnue comme patrimoine mondial de l’Unesco depuis 1997.

Une affaire de famille

À peine le temps de faire un tour dans les vignes en terrasses et la revoilà sur la route pour découvrir les secrets de trois produits phares de la gastronomie italienne : le parmigiano regianno, le culatello (jambon cru d’une finesse exceptionnelle) et le fameux vinaigre de Modène. Point commun de ces produits, ils sont tous les trois une affaire de famille.

Rencontre avec le chef Massimo Spigaroli, dont la famille élève des cochons de Parme depuis toujours. Il révèle à Sophie le secret de la finesse de son culatello : le jambon est affiné pendant deux ans, emmailloté dans une vessie de porc vinaigrée. Ce qui donne à la viande son parfum et sa texture si savoureuse.

Après un pique-nique improvisé, Sophie gagne les hauteurs où les vaches nourries exclusivement d’herbe fraîche donnent le lait qui servira à la fabrication du parmigiano reggiano. Le geste ancestral de Marco Teggi, maître fromager, permet à la meule d’atteindre la perfection, sans trou ni fissure.

Retour dans les vignes, à Modène cette fois, où finissent de mûrir les raisins qui donneront, après maturation, et selon une recette qui date de l’Antiquité, l’authentique vinaigre balsamique.

Après une balade en Ferrari (Sophie ne se refuse rien !), arrêt express au musée Panini. Car Modène est la ville qui a vu naître les fameux albums créés par les frères Panini en 1961.

De Bologne à Ravenne

Direction Bologne, où Sophie a rendez-vous avec Cristina Fortini, spécialiste de la cuisine bolognaise. Au menu, recette de tortellini fraîches ricotta-parmesan, sous l’œil exigeant du patriarche de la famille. Car, en Italie, on ne badine pas avec la pasta ! Ville étudiante et musée à ciel ouvert, Bologne abrite par ailleurs l’un des plus anciens théâtres anatomiques, datant de 1649.

Sophie arrive enfin sur la côte Adriatique, à Rimini pour être exact. Là, le ballet des banini (responsables de plages) entre les parasols pastel rythment la journée des vacanciers. À la nuit tombée, le port se transforme en boîte de nuit à ciel ouvert. Ce qui tranche avec la quiétude du Borgo San Giuliano, petit quartier pittoresque d’où est originaire le maître du cinéma italien, Federico Fellini.

Après un passage par Ravenne, où Sophie découvre les impressionnantes mosaïques de la basilique San Vital, l’escapade se termine à Florence, un jour de finale de calcio storico. Ce sport, l’un des plus violents au monde, date de la Renaissance. Il s’agit d’un mélange de football, de rugby, de boxe et de catch. Fabrizio Valleri, joueur et restaurateur, tente de convertir Sophie à sa passion. Il fallait au moins ça pour digérer…