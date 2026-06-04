"Complément d’enquête" jeudi 4 juin 2026 sur France 2 : Proche-Orient, la guerre contre l’info

Jeudi 4 juin 2026 à 23:00, Tristan Waleckx présentera sur France 2 un nouveau numéro de "Complément d'enquête" qui aura pour thème : « Proche-Orient : la guerre contre l’info ».

Plus de 200 journalistes tués dans la bande de Gaza, une quinzaine au Liban. Informer est devenue une mission à très haut risque dans ces territoires. Jamais un conflit dans l’histoire récente n’a compté autant de reporters tués.

Comment expliquer une telle hécatombe ? Pourquoi les journalistes sont-ils devenus des cibles ? À qui profite ces crimes ? Dans ce nouveau numéro de la Guerre de l’info, Complément d’enquête tente de répondre à ces questions.

Depuis les massacres du 7 octobre 2023 perpétrés par le Hamas, Gaza est devenu un territoire interdit aux reporters étrangers. Pour témoigner sur cette guerre à huis clos, les rédactions internationales sont obligées d’avoir recours à des journalistes locaux. Ils sont devenus les yeux et les oreilles des médias du monde entier. Mais ils paient un lourd tribut à leur mission d’information. Reporters sans frontières a déposé 5 plaintes auprès de la Cour Pénale Internationale pour crimes de guerre commis par l’armée israélienne contre les journalistes.

Selon l’ONG, 70 reporters ont été ciblés intentionnellement par Tsahal qui les accuse d’avoir des liens avec le Hamas. Ces accusations sont relayées par des sites qui affirment lutter contre la désinformation visant la politique d’Israël. En France, elles nourrissent la défiance d’une partie de l’opinion à l’égard de la couverture de ce conflit au Proche-Orient.

Certains profils interrogent comme ceux des journalistes gazaouis qui ont documenté les massacres du 7 octobre 2023. Quels étaient leurs liens avec le Hamas ? Faisaient-ils partie d’un dispositif de communication pensé avant l’assaut ? En Israël, cinq familles ont porté plainte contre des agences de presse internationales qui ont publié leurs photos.

Une enquête de Rola Tarsissi, Mathieu Dreujou et Vincent Buchy.