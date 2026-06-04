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"Chroniques criminelles" sur l'affaire des époux Saint Aubert, samedi 6 juin 2026 sur TFX

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jean marc.verdrel Par Jean-Marc VERDREL | Rédacteur, expert de la TV
Publié jeudi 4 juin 2026 237
"Chroniques criminelles" sur l'affaire des époux Saint Aubert, samedi 6 juin 2026 sur TFX

Samedi 6 juin 2026 à 21:05, TFX rediffusera le numéro du magazine “Chroniques Criminelles” consacré à l'affaire des époux Saint Aubert : « Piégés par des amants diaboliques ».

"Chroniques Criminelles" vous propose dans cet épisode l’histoire d’une vengeance amoureuse implacable, d’un guet-apens tragique qui a fait deux victimes.

Nous sommes à Mirepoix, en Ariège, le 30 novembre 2017. Ce jour-là, Christophe Orsaz, un jardinier professionnel de 46 ans, pensait avoir rendez-vous avec un notable qui voulait lui confier la réalisation d’un projet de cabanes dans les arbres. À ses côtés dans la voiture, sa fille Célia, 18 ans. Ils démarrent en direction de Belesta, à 30km de là. Ils ne reviendront jamais…

C’est la mort qu’ils vont trouver tous les deux, et dans des circonstances atroces…

"Piégés par des amants diaboliques", une enquête de "Chroniques Criminelles", racontée par Jacques Pradel.

Principaux intervenants :

  • Sandrine Orsaz : sœur de Christophe et tante de Célia
  • Thibaut Noirot : petit-ami de Célia
  • Arnaud Levy-Soussan : avocat des parties civiles
  • Agnès Dufetel-Cordier : avocate des parties civiles
  • Mathieu Monfort : avocat de la défense
  • Stéphane Munka : journaliste spécialiste des faits divers
  • Frédéric Jimenez : journaliste.
Dernière modification le jeudi, 04 juin 2026 14:33
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