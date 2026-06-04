"C dans l'air" jeudi 4 juin 2026, les invités reçus par Caroline Roux sur France 5

Caroline Roux vous donne rendez-vous ce jeudi 28 mai 2026 à 17:30 sur France 5 pour un nouveau numéro de “C dans l'air”. Voici le thème de l'émission et les invités qui seront reçus.

17:30 L'invité de "C dans l'air"

Caroline Roux reçoit en direct une personnalité qui fait l'actualité. Hommes et femmes politiques, écrivains, philosophes, scientifiques ou économistes : 10 minutes de dialogue pour donner un éclairage en prise directe avec l'information du jour.

Ce jeudi 4 juin 2026, Caroline Roux reçoit Mathieu Plane, économiste, directeur adjoint du département analyse et prévisions à l'OFCE, enseignant à Sciences Po Paris et à la Sorbonne.

17:45 "C dans l'air"

Caroline Roux décryptera en direct l'actualité en compagnie de plusieurs experts. En fin d'émission, ils répondent aux questions des téléspectateurs.

Les experts invités :

Vera Grantseva, politologue, spécialiste de la Russie et professeure à Sciences Po Paris.

Marie Jégo, journaliste au Monde, ancienne correspondante à Moscou.

Anthony Bellanger, éditorialiste à Franceinfo TV, spécialiste des questions internationales.

Guillaume Lagane, spécialiste des questions de défense, enseignant à Sciences Po.

Le thème de l'émission :

L'Ukraine à l'offensive. Alors que se tenait le Forum économique international de Saint-Pétersbourg, l’Ukraine a lancé des frappes visant des sites stratégiques de la ville. Des réservoirs pétroliers ont été touchés et d’épaisses colonnes de fumée ont été visibles depuis le centre. Ces bombardements ont été présentés par Kiev comme des représailles ciblant des infrastructures liées à l’effort de guerre russe.

Ces attaques interviennent dans un contexte de pression militaire accrue et de pertes territoriales évoquées côté russe. Les autorités de Moscou parlent d’interceptions de drones, sans détailler précisément les dégâts. Dans le même temps, l’Ukraine prévoit d’entamer en juin des discussions officielles liées à son intégration à l’Union européenne, tandis que la Russie cherche à maintenir son attractivité internationale, y compris via la présence de relais et d’influenceurs économiques dans les grands forums mondiaux.

En Russie, le pouvoir s’est encore durci. Des décrets classifiés ont été adoptés et les prérogatives du service russe de sécurité (FSB) renforcées. Les lois sur l’« extrémisme » et la « désinformation » sont largement utilisées, et des coupures d’internet ont été signalées. De plus, les procédures judiciaires liées aux affaires politiques se tiennent régulièrement à huis clos.

Une partie des opposants à Vladimir Poutine vit en exil, notamment à Londres, où ils dénoncent un système devenu plus opaque. Les méthodes de sondage ont évolué, avec un recours accru aux enquêtes téléphoniques et en ligne dans un climat de forte pression politique. Des documents attribués au Kremlin fin 2025 évoqueraient des éléments de communication destinés à préparer l’opinion à une éventuelle fin de la guerre.

Une présence qui pose question. Cette semaine, un pétrolier russe « Tagor », sous sanctions, a été repéré au large des côtes françaises alors qu’il n’était pas censé circuler. Selon les autorités françaises, le commandant aurait refusé d’obtempérer aux premières demandes de contrôle. Des forces françaises sont finalement montées à bord afin de procéder aux vérifications nécessaires.

Un incident comparable s’était produit la semaine précédente avec un commandant chinois. Les autorités européennes affirment appliquer désormais une vigilance renforcée face à ces navires liés à la « flotte fantôme », un ensemble de bâtiments soupçonnés de contourner les sanctions en changeant de pavillon ou de propriétaire. Moscou a contesté les opérations françaises, tandis que Paris invoque le respect strict du droit maritime et des sanctions européennes.

Quels sites stratégiques ont été précisément touchés lors des frappes ukrainiennes à Saint-Pétersbourg ? Quel est le niveau actuel de contrôle exercé par l’État russe sur sa population dans le contexte de la guerre en Ukraine ? Comment expliquer la présence d’un pétrolier russe à proximité des côtes françaises ?

Le sujet vous questionne ?

Posez votre question par SMS au 41 555 (du lundi au samedi de 15h30 à 19h00 | 0,05 € / SMS), sur Twitter avec le hashtag #cdanslair.