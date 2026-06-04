"28 minutes" jeudi 4 juin 2026, sommaire et invités reçus par Élisabeth Quin sur Arte

Élisabeth Quin vous donne rendez-vous à 20:05 sur Arte ce jeudi 4 juin 2026 pour un nouveau numéro de "28 minutes", le rendez-vous quotidien consacré à l’actualité et au débat.

Avec curiosité, vivacité et humour, Élisabeth Quin s'empare chaque soir de l’actualité, accompagnée, du lundi au jeudi, par Benjamin Sportouch, Anna N'Diaye, Marie Bonnisseau et Xavier Mauduit.

Au programme, les rubriques "Le profil idéal" de Gaël Legras, "Mise au point" de Sandrine Le Calvez et "Entendu" de Thibaut Nolte.

Au sommaire ce jeudi 4 juin 2026 :



Nos démocraties peuvent-elles résister aux assauts de la guerre de l’information ?

L’historienne Marie Peltier analyse comment les attentats du 11 septembre 2001 marquent, selon elle, le début d’une spirale conspirationniste que les démocraties occidentales n’ont pas su enrayer. Dans son dernier ouvrage, “La bataille des récits. Comment la propagande antidémocratique a mis à mal nos sociétés” (éditions Stock), elle analyse l'instrumentalisation du complot par des acteurs politiques et propose des pistes pour restaurer la confiance en la démocratie.

Boom des ventes de voitures électriques en France : allons enfants de la batterie !

En France, près d’un véhicule neuf sur trois vendu en mai était 100 % électrique. Cette progression est notamment due à la hausse des prix des carburants, causée par la guerre au Moyen-Orient. Cette dynamique profite aux nouveaux acteurs du secteur, à commencer par les constructeurs chinois. Face à cette concurrence, l’industrie automobile européenne tente d’investir pour renforcer sa compétitivité. Le groupe Stellantis a annoncé le 2 juin plus d’un milliard d’euros d’investissement en France, pour produire de nouveaux modèles électriques à partir de 2029. Le groupe automobile a aussi annoncé le retour de la mythique Citroën 2 CV en version électrique, pour 2028.

Depuis plusieurs semaines, le Pont-Neuf est devenu “La caverne du Pont-Neuf”, l’œuvre monumentale de l’artiste JR mais celle-ci a été endommagée par le vent et la pluie. L’occasion pour Xavier Mauduit de revenir sur l’histoire du plus ancien pont de Paris.

Marie Bonnisseau s'intéresse à l'évolution des messages d’amour. En Allemagne, plus de 60 000 lettres échangées entre le XVIIIe siècle et aujourd’hui ont été numérisées.