"Quotidien" jeudi 4 juin 2026, les invités reçus par Yann Barthès sur TMC

Diffusé du lundi au vendredi à 19:25 sur TMC, le magazine "Quotidien" propose une grande session d'information qui mêle humour et impertinence.
Politique française et internationale, médias, culture, sport : tous les sujets sont passés en revue dans "Quotidien".
À chaque émission, l'équipe a carte blanche pour traiter l'actualité à sa façon.
Les invités reçus jeudi 4 juin 2026 :
Gérard Araud, ancien ambassadeur de France aux États-unis et en Israël.
Fauve Hautot et Romain Guillermic pour « Let's go » au 13ème Art à partir du 8 octobre.